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AK PARTİ REFERANDUM STARTINI VERİYOR

AK Parti referandum startını veriyor

AK Parti Ankara Arena Spor Salonu'nda referandum çalışmalarına başlıyor.

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AK Parti'nin referandum kampanyası bugün Başbakan Yıldırım ve partililerin katılımıyla Arena Spor Salonu'nda başlıyor. AK Partililer erken saatlerde salonu doldurmaya başladı. Katılımcılar Türk bayrağı dışında başka herhangi bir flama ve bayrak taşımıyor. Referandum kampanyasının başlangıç günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe denk geldi.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre AK Parti Ankara Arena Spor Salonu'nda bugün saat 11.00'de resmen referandum çalışmasını başlatıyor.

Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren Kazım Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile Talatpaşa Bulvarı'nın salona çıkan noktaları iş makineleri de kullanılarak trafiğe kapatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Yıldırım'ın posterinin yanı sıra Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Ancak katılımcılar sadece Türk bayraklağı taşıyorlar.

Salonda ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi esnasından şehit olan AK Parti'nin seçim kampanyalarının yaratıcısı Erol Olçak ile oğlunun portresi yer aldı.

Ayrıca bugün Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında kampyanyaya başlama günü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününün çakıştığına dikkat çek

Hürriyet
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