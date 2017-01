AK Parti ve CHP destek verdi !

Çevre Bakanı Özhaseki’nin İstanbul’daki deprem riskine dikkat çektiği sözlerine hem Ak Partili hem de CHP’li ilçe belediye başkanları destek verdi. Belediye başkanları kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguluyorlar

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin deprem riskine yönelik, “6-7 milyon binanın yenilenmesi, sağlam hale gelmesi gerekli.

Özellikle en büyük risk İstanbul’da. 4 fay kırığı var. Dördünün zamanı dolmuş. Fay kırıklarının hepsi her an patlayabilir” sözleri üzerine gözler İstanbul’a çevrildi. Yaklaşık 1.1 milyondan fazla yapı stoğu bulunan meganketin ilçelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.



‘Çalışmalar artırılmalı’



Hem Ak Partili, hem CHP’li ilçe belediye başkanları Özhaseki’nin sözlerine destek verirken, kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çiziyorlar. Ak Partili Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Kentsel dönüşümü başaramazsak Allah korusun yıkıcı bir depremde İstanbul, Türkiye’nin kıyameti olur” derken, CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Deprem ve riskli yapılar konusunu sürekli gündemde tutmalıyız. Öncelikle hükümetin, yerel yönetimlerin ve devlet kademelerinin, STK’lar dahil olmak üzere riskli yapılar konusundaki çalışmaları artırarak devam ettirmesi gerekiyor” diye konuştu.



AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI



‘Hedef hepsinin dönüştürülmesi’



Murat Aydın (Zeytinburnu Belediye Başkanı): “İlçemizde yaklaşık 17 bin bina var. Yapı stoğunun yüzde 50’sinden fazlasında sorun var. Sağlam diyebileceğimiz bina sayısı çürüklerden daha az. Gölcük depreminden önce yapılan binalar normal mühendislik hizmeti almış olsa da sağlam diyemeyiz. Çürük binaları 30 yıl içinde yıkıp yeniden yapalım perspektifinin üzerinden 16 yıl geçti. Hedefimiz 14 yıllık süreçte çürük yapıların tamamının dönüştürülmesi. Başarmamız biraz da vatandaşın tutumuna bağlı. Kentsel dönüşümü başaramazsak, Allah korusun yıkıcı bir depremde İstanbul, Türkiye’nin kıyameti olur. Maalesef hem ilçemizdeki, hem de kent genelindeki binaların birçoğu deprem için hazır değil.”

‘Önceliğimiz can güvenliği’



Tevfik Göksu (Esenler Belediye Başkanı): “1999’dan öncesinde inşa edilen binalar çürük kabul ediliyor. Deprem yönetmeliğinden önce yapılan riskli binaların yönetmeliğe göre yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümü sadece devletin yapması olanaksız. Toplum, devlet birlikteliği ve seferberlik ruhu gerekiyor. Devletin ülke genelinde kentsel dönüşüm için 200 milyar dolar kaynak bulması gerekiyor. Böylesi bir bütçenin ortaya çıkartılması söz konusu olamaz. Esenler genelinde 159 bin konut bulunuyor. Şimdiye kadar 25 bin binayı dönüşüme aldık. Toplam 75 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Hedefimiz 2023’e kadar bunu başarmak. Can güvenliği birinci önceliğimiz.”



‘30 bin konut yıkılıp yapılacak’



Hasan Tahsin Usta (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı): “1999 yılından önce yapılan binaların depremde yıkılma riski var. Kentsel dönüşüm konusunda 2 önemli konu var; biri finansal, diğeri hukuki boyut. 4 buçuk milyon metrekarelik ilçemizde toplam 30 bin konut yıkılıp yeniden yapılacak. Şimdiye kadar 2 bin 500 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Kademe kademe ilerliyoruz. Her yıkım sonrası 2 yıllık bir hedef süremiz oluyor. Önümüzdeki 15 yıllık sürede dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Gaziosmanpaşa’da 100 bin insan yaşıyor. Tüm planlamaları yaptık ve uygulamaya geçmiş durumdayız.”



CHP’Lİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI



‘Nüfus artışına karşı bir çözüm bulunmalı’



Aykurt Nuhoğlu (Kadıköy Belediye Başkanı): “Gerçekten afet ve deprem riskini ortanda kaldırmak istiyor muyuz? Eğer gerçekten bunu istiyorsak İstanbul’un nüfus artışına çözüm bulmalıyız. Olası deprem için en riskli bölgeler Esenler, Güngören ve Bağcılar. Anadolu’dan sürekli göç alan İstanbul’a yol, köprü, tünel ve bina yaparak çözüm üretemeyiz. Halkın sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılmalı. Deprem riski var ve yenileme yapılmalı. Fikirtepe’deki 6 bin binanın çoğu yıkıldı, yerlerine gökdelenler yapılıyor. Kentsel dönüşüm için hedef koymalı ve 20 yılık bir plan çizelgesi oluşturulmalı. Bu kent daha fazla büyürse şehrin yaşam damarlarını kesmiş olursunuz.”



‘Bu konuyu sürekli gündemde tutmalıyız’



Şükrü Genç (Sarıyer Belediye Başkanı): “Sayın Özhaseki’nin söyledikleri doğru ancak yeni bilgiler değil. İstanbul ve Sarıyer’de yıllardır riskli yapı ve zemin problemleri olduğu biliniyor. Deprem ve riskli yapılar konusunu sürekli gündemde tutmalıyız. Öncelikle hükümetin, yerel yönetimlerin ve devlet kademelerinin, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere riskli yapılar konusundaki çalışmaları artırarak devam ettirmesi gerekiyor. Sarıyer gecekonduların yoğun olduğu bir ilçe. Vatandaş dönüşüme yanaşmazsa depremde felaket yaşarız.”



Bakan ne demişti?



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem riski ile ilgili olarak şunları söylemişti: “Türkiye topraklarının yüzde 42’si deprem riski altındadır. 1999 öncesi 15 milyon stok var. Bunların en az yarısı riskli. Yani 6-7 miyon binanın yenilenmesi, sağlam hale gelmesi gerekli. Özellikle en büyük risk İstanbul’da. 4 Fay kırığı var. Dördününde zamanı dolmuş. Fay kırıklarının hepsi her an patlayabilir. Bilim adamlarının görüşü şu 2030’a kadar İstanbul’da büyük ihtimalle deprem olur. 2050 diyenler azınlıkta. Büyük çoğunluğu 2030’u işaret ediyor. Deprem kesin. 7 ile 7.5 arasında şiddeti olacak.”