AK Parti ve MHP'nin ortaklığında yeni gelişme

A Haber'de konuşan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı yalnız değil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" sözlerini "Cumhurbaşkanımız bunu mutlaka değerlendirecektir" ifadeleriyle değerlendirdi.

Yıldırım, ortak mitingle ilgili şunları söyledi:

"Olmayacak demedik ama gelişmelere göre icap ederse yapabiliriz diye mutabakata vardık. "Yurt dışına gidecekseniz ben de geleyim" dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu mutlaka değerlendirecektir. Biz ortak etkinlik yapmaktan ziyade, bahçeli ile amaç birlikteliği yapacağız."