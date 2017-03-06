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AK PARTİ VE MHP'NİN ORTAKLIĞINDA YENİ GELİŞME

AK Parti ve MHP'nin ortaklığında yeni gelişme

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için MHP ile ortak bir açık hava mitingi yapma planı olmadığını söylerken "Gelişmeler icap ederse yapabiliriz" dedi.

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A Haber'de konuşan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı yalnız değil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz" sözlerini "Cumhurbaşkanımız bunu mutlaka değerlendirecektir" ifadeleriyle değerlendirdi.

Yıldırım, ortak mitingle ilgili şunları söyledi:

"Olmayacak demedik ama gelişmelere göre icap ederse yapabiliriz diye mutabakata vardık. "Yurt dışına gidecekseniz ben de geleyim" dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu mutlaka değerlendirecektir. Biz ortak etkinlik yapmaktan ziyade, bahçeli ile amaç birlikteliği yapacağız."

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