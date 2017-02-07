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''AK PARTİ’DE BYLOCK’ÇU ÇIKMADI''

''AK Parti’de ByLock’çu çıkmadı''

FETÖ/PDY soruşturmasında AK Parti içerisindeki incelemelerle ilgili rakamlar açıklandı.

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, hükümet üyelerinde ve AK Parti milletvekilleri içinde ByLock kullanan kimse çıkmadığını söyledi. Kaya, bugüne kadar 820 AK Partili görevli hakkında inceleme yapıldığını açıkladı. 63 AK Partili belediye başkanı hakkında işlem yapıldığını anlatan Kaya, "7 belediye başkanımız ihraç edildi. 16 belediye başkanımızın durumu halen inceleniyor, 40 belediye başkanımızla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Toplam meclis üyelerinin yüzde 7'sine tekabül eden 757 meclis üyesi hakkında işlem başlattık. 142 meclis üyesinin durumu halen inceleniyor. 36 meclis üyesi AK Parti'den ihraç edildi. Diğerleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varıldı" diye konuştu. Kaya, referandum öncesi mitinglerin yapılacağını ancak yüz yüze görüşmelere daha ağırlık vereceklerini açıkladı. Kaya, bir gazetecinin "hayır" kampanyası yürütenlerin çalışmalarına erken başladığını hatırlatması üzerine "büyük seçimlerin kampanya süreleri 30-35 günü aşmıyor. Seçmen son bir hafta içinde kararını veriyor. 'hayır' cıların erken başlaması faydamıza" dedi.

Sabah
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