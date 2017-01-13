AK Parti'de sürpriz istifalar

AK Parti Doğubayazıt ilçe Başkanı Salih Eryılmaz ve AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Şeref Kırbıyık istifa etti.

Doğubayazıt'ta 2 yıldan bu yana iktidar partisinin ilçe başkanlığı görevini yürüten Salih Eryılmaz, AK parti genel merkezine gönderdiği dilekçede istifasını bildirdi. Eryılmaz, istifanın gerekçesiyle ilgili olarak bir açıklama yapmadı.



SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ



AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Şeref Kırbıyık istifa etti.

Kırbıyık, yaptığı açıklamada sağlık sorunları ve iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi. 2 buçuk yıldır yürüttüğü ilçe başkanlığı görevinde Afşin'de AK Parti'nin her seçimden oyunu katlayarak çıktığını belirten Kırbıyık, "AK Parti'deki aktif siyaset hayatımızın iş yoğunluğu, sağlık sorunları ve gelişen olaylar neticesinde sonuna geldik. AK Parti'de siyaset yapmaktan onur duydum" dedi.