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AK PARTİ'DEN ALMANYA İÇİN AYNI KARARI ALDI

AK Parti'den Almanya için aynı kararı aldı

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinaston Merkezi, Almanya'da yapılması planlanan referandum etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı.

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AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, Almanya'da yapılması planlanan, referandumla ilgili etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu. AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Türk bakanların Hollanda'da referandum kampanyası yapmayacaklarını açıklamıştı.

AFP'nin haberine göre AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Türk, hükümetinden yetkililerin Almanya'da seçim etkinliği düzenlemeyeceğini açıkladı. Habere göre AK Parti'nin Köln'de bulunan sözcüsü, "Gelecekte planlanan tüm etkinlikler iptal edildi, karar Ankara'dan verildi" diye konuştu.

AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali nedeniyle yaşanan krizin ardından, Türk bakanların artık Hollanda'da anayasa referandumu kampanyası yapmayacaklarını söylemişti.

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