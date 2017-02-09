SON DAKİKAİSTANBUL'DA PKK'YA BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

AK PARTİ'DEN İHRAÇ ÇIKIŞI: PEYGAMBERLER DE HATA YAPMIŞTIR

AK Parti'den ihraç çıkışı: Peygamberler de hata yapmıştır

AK Partili Selçuk Özdağ, son KHK ile görevden alınan akademisyenlerle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, akademisyen ihraçları için, “Elbette ki yanlışlıklar vardır, layüsel olan sadece ve sadece Allah’tır. Allah’ın haricinde herkes hata yapar, peygamberler de hata yapmışlardır, hatalarına “zelle” ifadesi kullanılmıştır. Bu hatalara, önemli olan, bilinçli mi yapılıyor, bilinçsiz mi yapılıyor diye bakmak lazım” dedi.

Meclis’te HDP’nin ihraçlara ilişkin grup önerisi üzerine konuşan Özdağ, 28 Şubat’ta kendisinin de üniversiteden atıldığını belirterek şöyle dedi:

“3 defa atıldım ve 3 defada da geri döndüm. Eğer burada çeşitli akademisyenlerle ilgili bir haksızlık varsa, eğer bir ince eleyip sık dokuma yapılmamışsa bunlarla ilgili şimdiye kadar olduğu gibi nasıl düzeltmeler yapıldıysa hep beraber bunları düzeltmek de bizim için hem vicdanı bir borç hem de insani bir borçtur. Bir yanlışlık varsa, bir iltisakları yoksa bunları yapmak da bizim görevimizdir.”

Hürriyet
1596
Prof. Dr. Aksoy'un programına son verildiProf. Dr. Aksoy'un programına son verildi
Otobüs şoförünün ''seks'' isyanıOtobüs şoförünün ''seks'' isyanı
Erkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdiErkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdi
ÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİ
Çocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifadeÇocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifade
Burak Özçivit'e yazan İranlı güzel ummadığı cevap aldıBurak Özçivit'e yazan İranlı güzel ummadığı cevap aldı
Kurtardığı kobrayı öperken öldüKurtardığı kobrayı öperken öldü
İbrahim Kutluay’dan Tuba Büyüküstün açıklamasıİbrahim Kutluay’dan Tuba Büyüküstün açıklaması
Salıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildiSalıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS