  • Adil Gür: ''Referandumun sonucunu onlar belirleyecek''
  • Kamu ve bankalarda 500 bin kişiye iş müjdesi
  • Referandum sonrası MHP'li Bakan iddiası
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına tepki yağıyor
  • Üvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulundu

AK PARTİ'DEN KRİTİK ÜLKÜCÜ HAMLESİ

AK Parti'den kritik ülkücü hamlesi

Anayasa referandumu öncesinde AK Parti ve MHP referanduma özel kampanya için kolları sıvadı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

AK Parti ile MHP’nin ‘evet’ kampanyası sürecinde kopukluk yaşanmaması için özel formül işletilecek. Tıpkı, 18 maddelik paket hazırlanırken olduğu gibi, kampanya süreci için de görevlendirilen birer parti yöneticisi, karşılıklı irtibat halinde olarak. Anayasa paketi hazırlanırken, AK Parti’den Abdülhamit Gül, MHP’den de Mehmet Parsak süreci işleten isimler olmuştu. Kampanya ile birlikte liderlerin görevlendirdiği isimler de mesaiye başlayacak. İki partinin de “Evet” için sahada olacağı süreçte farklı sloganlar, ideolojik hassasiyetler kampanyalara yansısa da, verilen mesajlar aynı istikamette olacak. Başbakan Yıldırım’ın dile getirdiği ortak etkinlik ise genel olarak sahaya yansımayacak, belli dönemlerde ortak mesaj amaçlı devreye girecek.

AK Parti’nin bazı etkinliklerine, Ülkücü Hareket’in tanınmış bazı isimlerinin de davet edilmesi planlanıyor. Atılacak adımlar için AK Partili yöneticiler iki hassasiyete dikkat çekiyor. Birincisi başta CHP olmak üzere “Hayır”cı kesimin kafa karışıklığı oluşturan söylemlerini etkisiz kılarak, MHP’deki kararsız kesimin hassasiyetlerini gidermek. İkincisi ise iki parti arasında kampanya sürecinde ortaya çıkabilecek farklı söylemlerin önüne geçmek.

İşte kampanyanın ayrıntıları:

* 81 ile 957 ilçe mahalle mahalle gezilecek, değişiklikler anlatılacak.

* Halkla yakın temasta, ‘bölgeye göre söylem’ belirlenecek.

* Karşılıklı polemiklere girilmeyecek. ‘Hayır’cılar ötekileştirilmeyecek.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım da, sanatçılardan sporculara, kadınlardan gençlere kadar toplumun farklı kesimleriyle süreç içinde bir araya gelecek.

* Başbakan Yıldırım, gittiği illerde katılacağı açık hava toplantılarının yanı sıra, o bölgenin STK’larıyla buluşacak, TV yayınlarına katılacak.

* Türk bayrakları ön planda olacak.

* Her bölgeye göre şarkılar hazırlandı; Kürtçe, Arapça, Karadeniz ve Ege ezgilerine yer verilecek.

0
-
Kocası "Yaşlandın, yavaşladın" deyince...Kocası "Yaşlandın, yavaşladın" deyince...
''Yasak aşk'' cinayetinde karı koca tutuklandı''Yasak aşk'' cinayetinde karı koca tutuklandı
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !
MHP'li isme büyük şok ! İptal edildiMHP'li isme büyük şok ! İptal edildi
Bakan Özlü'den diktatörlük açıklamasıBakan Özlü'den diktatörlük açıklaması
Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...
Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS