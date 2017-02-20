AK Parti'den kritik ülkücü hamlesi

AK Parti ile MHP’nin ‘evet’ kampanyası sürecinde kopukluk yaşanmaması için özel formül işletilecek. Tıpkı, 18 maddelik paket hazırlanırken olduğu gibi, kampanya süreci için de görevlendirilen birer parti yöneticisi, karşılıklı irtibat halinde olarak. Anayasa paketi hazırlanırken, AK Parti’den Abdülhamit Gül, MHP’den de Mehmet Parsak süreci işleten isimler olmuştu. Kampanya ile birlikte liderlerin görevlendirdiği isimler de mesaiye başlayacak. İki partinin de “Evet” için sahada olacağı süreçte farklı sloganlar, ideolojik hassasiyetler kampanyalara yansısa da, verilen mesajlar aynı istikamette olacak. Başbakan Yıldırım’ın dile getirdiği ortak etkinlik ise genel olarak sahaya yansımayacak, belli dönemlerde ortak mesaj amaçlı devreye girecek.

AK Parti’nin bazı etkinliklerine, Ülkücü Hareket’in tanınmış bazı isimlerinin de davet edilmesi planlanıyor. Atılacak adımlar için AK Partili yöneticiler iki hassasiyete dikkat çekiyor. Birincisi başta CHP olmak üzere “Hayır”cı kesimin kafa karışıklığı oluşturan söylemlerini etkisiz kılarak, MHP’deki kararsız kesimin hassasiyetlerini gidermek. İkincisi ise iki parti arasında kampanya sürecinde ortaya çıkabilecek farklı söylemlerin önüne geçmek.



İşte kampanyanın ayrıntıları:

* 81 ile 957 ilçe mahalle mahalle gezilecek, değişiklikler anlatılacak.



* Halkla yakın temasta, ‘bölgeye göre söylem’ belirlenecek.



* Karşılıklı polemiklere girilmeyecek. ‘Hayır’cılar ötekileştirilmeyecek.



* Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım da, sanatçılardan sporculara, kadınlardan gençlere kadar toplumun farklı kesimleriyle süreç içinde bir araya gelecek.



* Başbakan Yıldırım, gittiği illerde katılacağı açık hava toplantılarının yanı sıra, o bölgenin STK’larıyla buluşacak, TV yayınlarına katılacak.



* Türk bayrakları ön planda olacak.



* Her bölgeye göre şarkılar hazırlandı; Kürtçe, Arapça, Karadeniz ve Ege ezgilerine yer verilecek.