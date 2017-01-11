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''AK PARTİ'DEN MHP'YE 50 BİN KADRO SÖZÜ'' İDDİASI

''AK Parti'den MHP'ye 50 bin kadro sözü'' iddiası

CHP'li Çetin Osman Budak, AK Parti ile MHP arasında anayasa teklifinin geçirilmesi için MHP'ye 50 bin kadro verildiğini öne sürdü.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, TBMM'de cep telefonundan yaptığı canlı yayınla, Ak Parti ile MHP arasında anayasa tekliflerinin meclisten geçirilmesi için 50 bin kadro verildiğinin kulislerde konuşulduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili öneri paketini ele alacağı yoğun maraton devam ediyor. Anayasa değişikliği teklifindeki maddelerin TBMM'de görüşülmesine ilişkin ilk teklif pazartesi günü yapılan oylamada 134 "Ret" oyuna karşı 338 "Evet" oyu ile kabul edildi.

Geç saatlere kadar devam eden görüşmelerde bazı milletvekilleri Meclis'te yaşananları ve kürsü konuşmalarını cep telefonu aracılığıyla sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da meclisten saat 02.30'da canlı yayın yaparak görüşlerini takipçileri ile paylaştı.

'YETKİLERİ ELİNE ALAN HİTLER OLUR, MUSSOLİNİ OLUR'

Hali hazırda 550 olan milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasıyla ilgili ikinci teklife geçildiğini de aktaran Budak, kürsüde konuşan bir MHP milletvekilinin tekliflerle ilgili konuşmasını işaret ederek "Hikaye" anlattığını söyledi. İkinci teklife Ak Parti ve MHP'nin tamamının "Evet" oyu vereceğini belirten Budak, CHP olarak teklif maddelerinin hiç birine "Evet" oyu vermeyeceklerini söyledi. Maddelerin hiçbirinin demokratik olmadığını ifade eden Budak, "Bu bir Cumhuriyeti yıkım projesidir. Bu maddelerin hiçbirisi Cumhuriyet'le örtüşmüyor. Burada tek adamın iki dudağına bütün devleti teslim ediyorlar. Şu anda MHP hikaye anlatıyor. Bu yetkileri eline kim alırsa diktatör olur, Hitler olur, Mussolini olur" dedi.

AK PARTİ'DEN MHP'YE KADRO SÖZÜ İDDİASI

Budak, kulislerde konuşulduğunu öne sürdüğü bir iddiayı da dile getirdi. Ak Parti ile MHP arasında geçen bir pazarlık sonucu 550 milletvekili sayısının 600'e çıkarıldığını belirten Budak, "Eğer teklifler meclisten geçerse aynı zamanda referandumdan da geçerse MHP'ye 50 bin kadro verilmiş. Zaten şu anda kadrolar verilmeye başlanmış. Bunlar kulislerde konuşulanlar. Bir sonraki aşamada, eğer geçerse referandumdan sonra tekrar bir seçim isteyebilirler. Bu seçimde MHP'ye 60 milletvekili sözü verilmiş. MHP kendini kapatıp AKP ile seçime giriyor ve 60 milletvekili oradan gösteriliyor" diye konuştu.

DHA
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