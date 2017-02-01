AK Parti'den o iddialara yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul ediyor. Sürpriz görüşme 'kabine değişikliği mi var' söylentisine yol açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay ise kabine değişikliği söylentilerini yalanlayarak "Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor" dedi. Aktay'dan ABD'nin yeni Başkanı Trump'la ilgili de önemli açıklamalar geldi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bugünkü programlarında görüşmeye dair herhangi bir bilgi yer almıyordu. Başbakan Yıldırım'ın AK Parti MYK toplantısının ardından Beştepe'ye geçti. Görüşmenin başladığı bildiriliyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ YASİN AKTAY'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti MYK'nın ardından kameralar karşısına çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay şu açıklamaları yaptı:

"CHP TBMM’de anayasa değişikliği görüşmeleri yürütülürken, demokratik hakkını sonuna kadar kullandı, daha fazlasını kullandı, bu süreci sabote etmek için, engellemek için elinden geleni yaptı. Meclisi dayatma ile anayasa olmaz. Parlamenter sistem içerisinde mevcut yetiklerini dahi kullanmaya bu şekilde tavır sergilediğiniz parlamentonun onurunu, gücünü yetkisini savunmak size mi düştü diye sorarlar. Sizin savunduğunuz parlamentonun gücünün artırılması falan değil"

TEKLİF BUGÜN YARIN SUNULACAK

(Anayasa değişikliği teklifi) Bugün yarın gider diye düşünüyoruz. Çok fazla müdahale edemiyoruz. TBMM’nin kendi işleyişi var tabi ki. Oradan en kısa sürede gideceğini bekliyoruz.

REVİZYON YOK

(Hükümette revizyon iddiası) Emin olun yok, hiç yok. Öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme gelmiş bulunuyor. Bu tür söylentileri biz de ilgiyle izliyoruz.

İZAH EDİLEBİLECEK BİR KARAR DEĞİL

(Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşını ABD’ye almama kararı) Büyük bir kaygıyla izliyoruz. ABD’nin yeni yönetimi taze bir yönetim. Geçmişteki eleştirilere konu olan hususların yeni yönetim tarafından düzeltilmesini bekliyorduk ama düzeltilmek bir yana çok daha kötü gelişmeler söz konusu olur. Bazı ülke mensuplarının alınmamasına yönelik karar izah edilebilecek bir karar değil. İnsan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görüşlerimi ifade etmiş olayım, bu tamamen insan haklarına aykırı. Neticede ismi zikredilen, listeye eklenmiş olan ülkelerin hepsi kendi ülkelerinde insan hakkı ihlalleri bırakın, sistematik insan kıyımları, vahşetlerin olduğu ülkeler. Yeşil kartı olanlara bile ülkenizi kapatma durumuna geliyorsanız, bunun tek adı vardır ırkçılıktır.

İNSAN HAKLARINDA DİBE VURDUĞU DÖNEM

ABD’nin insan hakları konusunda dibe vurduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bir yönetime karşı halkının böyle bir direnç gösteriyor olması da bilhassa Müslümanlara karşı ırkçı ayrımcılığa karşı bizzat Amerikan halkı tarafından konulan direnişi de umut verici olarak görüyoruz.

GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

(ABD'nin YPG öncülüğündeki SDG'ye zırhlı araç yardımı) Çıtayı bir kez daha yükselterek zırhlı araçlar vermiş olmaya başlaması da endişeyle izlediğimiz bir husus. izlemekle kalmayacağız, gereğini elbette yapacağız.”