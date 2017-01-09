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AK PARTİ'DEN REFERANDUM İÇİN YENİ TARİH

AK Parti'den referandum için yeni tarih

AK Partili Hayati Yazıcı, olası referandum için tarih verdi.

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AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet oyu verenler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" açıklamasına yönelik, "Bu sefalet bir söz. Çok yakışıksız, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih değil mi? Bu siyasal katılım hakkıdır. Hak kullanımında hainlik sözü kullanılamaz." diye konuştu.

Hayati Yazıcı, pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacak anayasa değişikliği teklifinin bu ay içinde kabul edilmesini beklediklerini ifade etti.

MART YADA NİSAN AYINDA OLACAK

Yazıcı, referandumun en erken mart sonu ya da nisan ayı içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Anayasa değişikliği teklifi üzerinden yapılan "diktatörlük" tartışmalarına yönelik Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın beşeri ilişkileri, haksızlık karşısında dik duruşuyla tebarüz etmiş kişiliğini dikkate aldığımızda, bu tür yaklaşımlar Türkiye siyaset kültürüne büyük bir yara. Böyle bir şeye AK Parti zaten alet, araç olmaz." ifadelerini kullandı.

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