AK Parti'den seçim tarihi: 3 Kasım 2019

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Model değişikliğini öngören maddeler, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde yürürlüğe girecek" dedi. MHP'lilerin kampanyaya devtek vermeyecekleri iddialarıyla ilgili de "MHP, Mecliste destek verdiyse, kampanya sürecinde de yer alacaktır" şeklinde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor?" programına konuk oldu. Referandum süreci ve Anaysa Değişikliği Kanunu'yla ilgili konuşan Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu.

"İktidarları boyunca neyi istediler de yapamadılar" söylemiyle ilgili konuşan Yazıcı, mühim olanın kendi iktidarları olmadığını, meselenin Türkiye'nin geleceği olduğu kaydederek, "Türkiye'nin anayasal düzenine bakın, cumhurbaşkanlarıyla başbakanların didişmelerini görüsünüz. Katmerleşmiş bir anayasa sorunumuz var. Türkiye pratiğinde anayasa, doğrudan doğruya vatandaş değil, halk değil, aşırı rejimlerle vesayetçi yapılarca şekillendirilmiş. Devleti hukuk çerçevesinde almadan öte, halka nizam vermeyi amaçlayan metinler olarak hayat bulmuş. Biz, Türkiye'nin geleceğini de planlıyoruz. 2023'e, 2071'e ilişkin hedeflerimiz, perspektiflerimiz var. "Neyi istediniz de yapamadınız" diyenler için söylüyorum, biz kendimiz için değil, Türkiye için bunları tasavvur ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim süreçleri, hep tartışmalı olmuştur. Entrikaların pratiğe geçirilmediği bir seçim yok gibi. Bizim iktidarımızda da aynı anayasa geçerli. Bunlar olmuyorsa, bizim kardeşlik hukukumuzun güçlü oluşundan olmuyor. Biz, bu değişiklikle gelecekte bu tür sorunların olmamasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Hiç kimse, milleti doğruyu bulamayan adam yerine koymasın"

Cumhurbaşkanlığı sisteminde basiretsiz isimlerin yürütmenin başına geçebileceği yönündeki iddiaları, vesayetçi anlayışın yansımaları olarak nitelendiren Yazıcı, "Bu çok amaçsızca dile getirilen bir söylem ama bunu dile getirenler, Türk milletine bakmadan bunu söylüyor. Vesayetçi unsurların söylemine benzer. Vesayetçiler, anayasayı yaparken "Millet yanlış karar verirse, yanlış adam seçilirse" anlayışıyla siyaset mühendisliğine katkı sağlayacak düzenlemeleri anayasaya derpiş etmiş. Bu mantık da onun tezahürüdür. Millete karşı bir hakarettir. Millet, demokrasiyi nasıl içselleştirdiğini 15 Temmuz'da gösterdi. Hiç kimse, milleti doğruyu bulamayan adam, yerine koymasın. Millet, işe yaramayacak birisini oralara getirmez, ezkaza oraya gelse bile orada tutmaz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın propaganda süreci içinde olması çok doğal"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın propaganda süreci boyunca meydanlarda olmasının doğal bir durum olduğunu ifade eden Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı sistemi veya Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli, diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sürecin içinde olacaktır. Bu çok doğal. Biz de parti olarak bu projenin sahibi olarak Cumhurbaşkanının kampanyasıyla çatışmadan kampanya alanlarını netleştireceğiz" dedi.

"MHP, Mecliste destek verdiyse, kampanya sürecinde de yer alacaktır"

Yazıcı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin seçim öncesinde "Evet" kampanyasına destek vermeyeceği iddialarına karşı, "MHP de bu süreçte bir kapmaya yürüteceğini söyledi. İlk bu konu konuşulduğu zaman "Meclise destek veririz ama kampanya sürecine katılmayız" diye gündeme gelen bir şey söz konusu değil. Mecliste destek verdilerse, kampanya sürecinde de yer alacaklardır" ifadelerini kullandı.

"17 Nisan sabahı bu düzenleme hayata geçerse değişiklikleri oturup konuşuruz"

Referandumdan "Evet" sonucunun çıkması halinde, pek çok kanunda yeniliğe gidileceğinin sinyalini veren Yazıcı, "Yıllar öne yapılmış çalışmalar var, raflarda duruyor. Bu anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesi için Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması zorunlu değil. 17 Nisan sabahı bu düzenleme hayata geçerse değişiklikleri oturup konuşuruz. Meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi seçimden sonra veriliyor" diye konuştu.

"Model değişikliğini öngören maddeler, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde yürürlüğe girecek"

Anayasa Değişikliği Kanunu'nun halk oylamasından geçtikten hemen sonra yürürlüğe girmeyeceğini açıklayan Yazıcı, referandum sonrasındaki süreç hakkında şunları söyledi:

"Anayasa değişikliği "halk onaylarsa ertesi gün yürürlüğe girecek" diye düşünülüyor. Böyle bir şey yok. Milletimiz, bu anayasanın birkaç maddesini onaylarsa, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu model değişikliğini öngören maddeleri, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde yürürlüğe girecek. Askeri yargıya ilişkin, HSYK'ya ilişkin düzenlemeler, referandumdan "Evet" çıkarsa hemen yürürlüğe girecek."

"Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesi, vesayetçi anlayışın bir sonucudur"

Yazıcı, cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisinden istifa etmesi kuralının vesayetçi anlayışın bir sonucu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğini niye kesmişler? Bir vesayetçi yaklaşımın sonucudur. Cuntalar, gerekmesi halinde kamu içinde önemli konumda bulunan kişilere müdahale etmeyi planlıyor. Onun için en önemli araç olan Cumhurbaşkanını görmüşler. Cumhurbaşkanlığı için de emekli askerler uygun görülmüş, olmaması halinde bunların suyuna gidebilecek olan sivil kesimlere razı olmuşlar. Bunun tipik örneğini, 28 Şubat post modern darbe girişiminde yaşadık. Allah rahmet eylesin, Süleyman Demirel partisiyle ilişiği kesilmiş, bir sertleşme yaşanmış, hemen o günlerde cuntacılarla birlikte hareket etmeyi tercih etti" dedi.

"Feshetme ile seçimleri yenileme arasındaki fark, ölüm ile hayat arasındaki fark gibidir"

Cumhurbaşkanlığı sisteminde en önemli denge denetleme mekanizmasının seçimler olacağını dile getiren Yazıcı, "Cumhurbaşkanının ve Meclisin seçimleri yenileme yetkisini kullanması halinde, seçimlerin birlikte yapılması çok önemli bir denge denetleme mekanizması işlevi görüyor. Halkın kafasını karıştırmak için bir kavram karmaşasından bahsediliyor. Cumhurbaşkanının fesih yetkisi olduğu söyleniyor. Seçimleri yenileme başka bir kavramdır, feshetme başka bir kavramdır. Aradaki fark ölüm ile hayat arasındaki fark gibidir" şeklinde konuştu.