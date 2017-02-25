AK Partili Altepe'den gezegen çıkışı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Recep Altepe, Ulu Cami minberinde ahşaba işlenen gök cisimlerinin astronomiye dair önemli ipuçları verebileceğini belirterek, astronomi uzmanlarını minberdeki cisimleri incelemeleri için Bursa’ya davet etti. Altepe "Burada gizemini koruyan farklı bir gezegen de var. Bu gezegenin de bugünlerde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve 'Yeni gezegen bulundu’ şeklinde açıklama yapılan gezegenlerden biri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Son günlerde NASA tarafından dünya benzeri gezegenlerin bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Astronomi Danışmanı Astronom Dr. Bülent Yaşarsoy ile 618 yıl önce yapılan ve üzerinde güneş, dünya ve gezegenlerin işlendiği minberde inceleme yaptı. Başkan Altepe, yüzyıllar öncesinden Ulu Cami minberine işlenmiş farklı cisimlerin bulunduğunu söyleyerek, bunun incelenmesini istedi.

Bursa’nın değerleriyle geleceğe ışık tuttuğunu söyleyen Baykan Recep Altepe, "Bilim adamlarımız dünyaya ilmi öğretti. Sıfırı, pi sayısını, sinüsü, kosinüsü, yerçekimini ve atomun parçalanmasını da bizim bilim adamlarımız Batı’ya naklettiler" diye konuştu.

Minberdeki güneş sisteminde dünya, güneş ve tüm gezegenlerin yanı sıra 1930 - 1934’lü yıllarda bulunan Plüton’un da bulunduğunu iddia eden Başkan Altepe, "Yaklaşık 80 yıl önce var olduğu bilinen Plüton, 618 yıl önce bu minbere işlenmiş. Burada gizemini koruyan farklı bir gezegen de var. Bu gezegenin de bugünlerde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve 'Yeni gezegen bulundu’ şeklinde açıklama yapılan gezegenlerden biri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Bilim adamlarını, astronomları ve bu konuda yetkili otoriteleri Bursa’ya davet ettiklerini kaydeden Altepe, "Gelsinler, bunların sırlarını çözsünler ve buradan Batı’ya verdiğimiz bu ilim ve bilgileri en güzel şekilde ortaya çıkarsınlar. Bu konuda elimizde güzel bir kaynak var. Herkesi Bursa’ya Ulu Cami’ye ve bu eserleri aydınlatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Altepe, "Bilim adamlarımız dünyaya ilmi öğretti. Sıfırı, pi sayısını, sinüsü, kosinüsü, yer çekimini ve atomun parçalanmasını da bizim bilim adamlarımız Batı'ya naklettiler. İşte onlardan biri de astronomi ile ilgili çalışmalar. 'Dünya yuvarlaktır' dediğinde başına gelmedik kalmayan Galileo Batı'da bunları savunurken ondan 230 yıl kadar önce Bursa'da Ulu Cami yapımında 1399 yılında buraya güneş sistemi işlenmişti. Bu sistem, Kadızade-i Rumi ve Molla Fenari'nin ortak görevlerinde, her ikisinin de isminin geçtiği önemli bir eser" dedi.