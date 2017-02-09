AK PARTİLİ AYDIN ÜNAL'DAN CAN ALICI SORU

Ak Partili Aydın Ünal'dan can alıcı soru

Ak Parti milletvekili milletvekili Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde seçmenin aklındaki ''güç sola geçerse Başkanlık sistemi nasıl olacak'' sorusuna cevap verdi.

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Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir isim. 

Ak Parti milletvekili ve aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. 

Ünal seçmenin aklındaki soruya cevap aradı. BSeçmen merak ediyor. Erdoğan güçlü bir lider. Ama o da bir fani. Günün birinde güç, örneğin sol bir iktidara geçerse ne olacak ?

Yeni sisteme ilişkin muhalefetin üretmediği, tabanda oluşan ve gittikçe de yaygınlaşan bir kaygı var: “Bu sistem Erdoğan gibi bir liderle iyi; ama ya Erdoğan'dan sonra ne olacak?”

''Öyle ya... Önümüzdeki 5-10 yılı değil, önümüzdeki 100 yılları şekillendirecek bir değişiklik yapıyoruz. Allah uzun ömürler versin, ama Recep Tayyip Erdoğan da her canlı gibi fani. İktidar AK Parti'den giderse, sağ partiler kaybederse, iktidara CHP ya da daha kötüsü CHP-HDP ittifakı gibi oluşumlar gelirse, sol iktidara taşınırsa ne olacak? Erdoğan'dan sonra tufan mı olacak? 5 yıllığına yönetime gelen ve çok güçlü yetkileri olan solcu bir Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bütün kazanımlarını tersine çevirmez mi? Örneğin başörtüsü zulmü geri gelmez mi? Terör güç kazanmaz mı? Ekonomi onarılamayacak yaralar almaz mı? Yolsuzluk alıp başını gitmez mi? Hatta ezan, Kur'an geçmişte olduğu gibi yasaklanmaz mı?''

Ünal'a göre tehlike yok. Ak Parti seçmeni kazanımlarından bir şey kaybetmeyecek.

''En başta şu hususu bir kez daha vurgulayalım: Sistem değişikliği Erdoğan'ın şahsı için yapılmıyor. Recep Tayyip Erdoğan, diğer tüm eser ve hizmetlerinde olduğu gibi, şahsını değil, Türkiye'nin bugününü ve geleceğini düşünüyor. Kendisinden sonra da yaşayacak, Türkiye'yi bir ve güçlü tutacak eserler bırakmanın mücadelesini veriyor. Dedelerimizin, babalarımızın, bizim yaşadığımız sorunları, yani istikrarsızlığı, koalisyonları, ekonomik krizleri, darbeleri çocuklarımız yaşamasın diye güçlü bir sistem inşa etmeye çalışıyor. Sadece güçlü liderlerle işleyebilecek bir sistem değil, eser, hizmet ve proje siyasetiyle işleyebilecek bir sistem kuruyor.''

 

Yeni Şafak
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