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AK PARTİLİ BAŞKANA TERÖR SALDIRI !

AK Partili başkana terör saldırı !

Hakkari'de Yüksekova ilçesinde AK Parti Esendere Belde Başkanı'na ve ağabeyine silahlı saldırı düzenlendi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun ve ağabeyi Murat Ayhan, ilçe merkezinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Tayfun ve Murat Ayhan, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Ayhan, buradaki müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçe merkezinde saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA
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