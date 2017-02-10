AK PARTİLİ BELEDİYEDEN KADINLAR NASIL DÖVÜLÜR KİTABI

AK Partili belediyeden kadınlar nasıl dövülür kitabı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin yeni evlilere hediye ettiği kitapta ‘pes' dedirten ifadeler yer alıyor.

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Gaziantep'te AK Partili Şahinbey Belediyesi'nin yeni evlenenlere dağıttığı ‘Aile Saadeti' adlı kitapta skandal ifadeler yer alıyor.

Odatv'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, kitapta, “haddini aşmış kadını ıslah etmek için önce öğüt verilmesi, ardından yatakların ayrılması, yine sonuç alınamazsa usulüne uygun olarak dövülmesi” tavsiye ediliyor. Kitap, dayak sırasında “sopa, demir gibi tehlikeli bir alet kullanılmaması”; “yüze, göze, kafaya, karın boşluğuna, edep yerine vurulmaması” ve “hiçbir organa zarar verilmemesi” uyarısı da yapıyor.

İşte o tepki çeken kitaptan bazı bölümler:

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