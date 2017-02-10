AK Partili belediyeden kadınlar nasıl dövülür kitabı

Gaziantep'te AK Partili Şahinbey Belediyesi'nin yeni evlenenlere dağıttığı ‘Aile Saadeti' adlı kitapta skandal ifadeler yer alıyor.

Odatv'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, kitapta, “haddini aşmış kadını ıslah etmek için önce öğüt verilmesi, ardından yatakların ayrılması, yine sonuç alınamazsa usulüne uygun olarak dövülmesi” tavsiye ediliyor. Kitap, dayak sırasında “sopa, demir gibi tehlikeli bir alet kullanılmaması”; “yüze, göze, kafaya, karın boşluğuna, edep yerine vurulmaması” ve “hiçbir organa zarar verilmemesi” uyarısı da yapıyor.

İşte o tepki çeken kitaptan bazı bölümler: