AK Partili isim "evet" deyin dedi CHP destek verdi

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, kış olimpiyatlarının Erzurum'da yapılması için Meclis'teki milletvekillerinden destek isteyerek, "Ben konuşmamda neye ve ne için "Evet" diyeceğimi söyleyeceğim. 2026 Kış Olimpiyatları'na Erzurum-Erzincan-Sarıkamış'ta yapılması için değerli milletvekillerim destek olun" dedi. CHP sıralarından, AK Partili Ilıcalı'nın bu sözleri alkışlanırken, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise "Bravo, destek veriyoruz" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan AK Partili Mustafa Ilıcalı sözlerine, "Ben konuşmamda neye ve ne için "Evet" diyeceğimi söyleyeceğim. Ama iktidarıyla, muhalefetiyle hepinizin "Evet" demesini bekleyeceğim" diye başladı. Bunun üzerine HDP'li Altan Tan "Onu biliyoruz" diye karşılık verdi. Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Neye "Evet" onu açıklıyorum. 2026 Kış Olimpiyatları'na Erzurum-Erzincan-Sarıkamış da aday olsun. Bu olimpiyatlarda acayip bir potansiyelimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz hep beraber önce bir desteği versin, Hükûmetimiz destek versin, o bölgenin kalkınmasına acayip bir avantaj sağlasın. Şimdi bakıyoruz, muhalefetin tamamı olmasa da ana muhalefet destek verdi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'nin de destek vereceğini düşünüyorum. Değerli milletvekilleri, peki, Erzurum veya Sarıkamış neden Kış Olimpiyatları'na aday olabilir bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Erzurum'da EYOF diye Kış Olimpiyatları, Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları yapılıyor. 14 ve 18 yaşındaki gençler katılıyor ve 34 tane Avrupa ülkesinden yaklaşık 680 tane sporcu katılıyor, Türkiye'den 70'ye yakın sporcumuz var ve bu oyunlardan önce de Erzurum, 2011 Universiade Oyunları'nı almıştı, başarıyla yapmıştı ve bundan önce de yine uluslararası 2 oyuna daha ev sahipliği yapmıştı. Hepsini başarıyla yaptığı için, bu manada bunlar büyük bir altlık oluşturuyor". AK Partili Ilıcalı'nın bu sözleri, CHP sıralarında alkışlandı.

CHP'Lİ GÖK: DESTEK VERİYORUZ

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) Erzurum'da düzenlendiğini hatırlatan AK Partili Ilıcalı, milletvekillerini Palandöken'e davet etti. Ilıcalı, şöyle konuştu: "Değerli Meclisimizden, milletvekillerimizden iki isteğim var; Kış Olimpiyatları'na aday olabilmemiz, bir de bu hafta sonu en kalbi duygularımla sizi Erzurum'a davet ediyorum. Çok önemli bir etkinlik var, EYOF belki 18'inde bitecek ama burada bir sanatın hakkını vermemiz lazım. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, EYOF Kültür Sokağı açtı. Muazzam bir şey, ben çok etkilendim ve gelen birçok misafirimiz de etkilendi. Erzurum'un tarihi eserlerini, işte, Erzurum'un Çifte Minareli Medresesi'ni, Erzurum evlerini, Bakırcı Camisi'ni, Saat Kulesi'ni sembolize eden buzdan yapılmış bir sokak. 100 ton kar ve buzdan değerli vekillerim. Hocalar bir ay çalıştılar ve 100 tonla bu sokağı yaptılar. Şimdi, bu sokak bir ay hizmet verecek. Ne olur bu hafta sonu gidin, Erzurum'un Palandöken'ini görmeyenler için, Konaklı'yı görün, buradaki kar pistlerini görün, kayak şeyiniz varsa burada bir kayak yapın ve bu sokağı mutlaka görün. Güzel sanatlar Fakültesinin de bir isteği var. Bir buz müzesi kuralım. Yani, burada, bu kültürel etkinlikte Erzurum'un geçmişini gösteren, geleceğini de sizlerin bu geçmişi görüp, etkilenip Ya, Erzurum Sarıkamış'la, Kars'la beraber niye 2026'ya daha müracaat edilmemiş? Niye alınmasın? Değerli milletvekillerim, gelin, bu Kış Olimpiyatları için destek verin."

AK Partili Ilıcalı'nın konuşmasını CHP'li milletvekilleri alkışlarken, CHP Grup Başkanvekili Gök ise "Bravo, destek veriyoruz" dedi.