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AK PARTİLİ İSİMDEN ACUN'A AĞIR ELEŞTİRİ

Ak Partili isimden Acun'a ağır eleştiri

Ak Parti Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Acun Ilıcalı ve Müge Anlı tarafından hazırlanan televizyon programlarını eleştirdi.

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 Ünal, "Acun Ilıcalı, Müge Anlı ve benzerlerinin programlarının toplumsal dokuda yaptığı tahribat PKK ve FETÖ tahribatı kadar büyük" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan anayasa değişikliği teklifi görüşmüleri sırasında Twitter'da “Yeliz Adaley” takma ismiyle yayın yaptığı ortaya çıkan Ak Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, Aydın Ünal'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak "Aynen öyle mebusum! Ömür sürecek ve ahirete sari tahribat" dedi.

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Ünal, daha önce de köşe komşusu İsmail Kılıçarslan'ın Gazeteci Cemil Barlas ve Türkiye yazarı Fuat Uğur'un adını anmadan  "Kendisini kelepçeyle meclis kürsüsüne bağlayan CHP'li kadın milletvekili üzerinden hiç anlamadığımız, hiçbir zaman da anlayamayacağımız -hatta iyi ki anlamadığımız ve iyi ki anlayamayacağımız- şekilde 'seks içerikli, derili merili' espriler yapmayı 'uygun' bulan adamla aynı kafada, aynı safta, aynı mahallede sanılmaktan çok bunaldık be reis" diyen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın yazısını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Ünal, Uğur ve Barlas için "hamam böceği" benzetmesi yapmıştı. 

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Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden ve Ak Parti reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçok'un "mahalleye dadanan haşerat tarafından 'ihanet'le itham edildiğini" öne süren Ünal, "AK Parti daha kurulmadan çalışmaya başlamış, her saatini, her anını bu mücadele için sarfetmişti. Hiç yalpalamayan, sadakati asla sorgulanmayacak bu büyük adam, 'kavgaya girmemekle', 'kavga etmemekle', 'şucu-bucu' olmakla, hatta, ne acıdır ki, imalar yoluyla 'ihanetle' itham ediliyordu" diye yazmıştı.

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