Ak Partili isimden 'hayır'cılara ilginç benzetme

Ak Parti Yozgat İl Danışma Meclis Toplantısında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hayırcı’lara terörist muamelesi yapmış işin içine siyasi partileri ve bu partilere destek verenleri de katmıştı. Bozdağ şöyle konuşmuştu.

“Bakın hayırcıların safına. PKK'ın ele başları açıklama yapıyor. ‘MHP ve AK Parti anlaştı, bizi bitirecek’ diye. Onun için ‘aman bu sistem gelmesin’ diye herkesi seferber ediyorlar. Pensilvanya'daki bedduacı FETÖ terör örgütünün elebaşı bütün kadrolarıyla onlar da ‘hayır’ çıksın diye uğraşıyorlar. DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye'ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa, hepsi hayır için işbirliği yapıyorlar. Şimdi CHP de, HDP de aynı safta O hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye'nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak”

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın öncülüğündü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi sempozyumunda ise Ak Partili Elitaş’ın açıklamaları dikkat çekti.

“BİR ANTİVİRÜS PROGRAMIDIR”

Sempozyumda konuşan Ak Partili Ahmet iyimaya'nın başkanlıkla ilgili sözleri dikkat çekti. “Bir ülkenin tercih ettiği hükümet sistemi, o ülkenin demokrasi kalitesini, özgürlük değerleri ve kalkınma yapısını doğrudan belirler” diyen AKP'li İyimaya şunları söyledi:

“Tek partili ve demokrasi dönemleri de dâhil olmak üzere Türkiye'nin tercih ettiği bir hükümet sistemi yok ve şu an da bir sistemsizlik hâkim. CHP sistem değişikliğini rejim değişikliği olarak adlandırıyor. Hiçbir hükümet sistemi, rejim değişikliği oluşturmaz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin hem tarih hem de tüm siyaset kurumları bakımından üç erken pozitif etkisi olacaktır. Bu; ya hep ya hiç iktidarıdır. İktidara gelmek isteyen muhalefet partilerinin dönüşme zaruretleri vardır. CHP'yi de ideolojik yapısından kurtarıp demokratik bir sisteme dönüştüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir antivirüs programıdır. FETÖ'nün kılcal damarlardan tasfiyesi de daha hızlı gerçekleşecektir. Zor zamanlar siyasetine müthiş imkânlar getirecektir. Terörle mücadele, küresel rekabet ve diplomasi tek mekanizmada toplandığı için diğer sistemlerin arızaları burada görülmeyecektir. Anayasa mühendisliği küresel eksende bir bilimdir. Türkiye bir anayasa mühendisi yetiştirememiştir. Anayasa mühendisliğinin en fazla lazım olduğu alan denet-denge mekanizmasıdır.”