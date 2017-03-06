  • PYD, TÜRK ASKERİNE SALDIRDI ! YARALILAR VAR
  • AK Partili isimden skandal video
  • İstanbul'un ünlü plajında isyan ettiren görüntü
  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı
  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet

AK PARTİLİ İSİMDEN SKANDAL VİDEO

AK Partili isimden skandal video

AK Parti Sinop il teşkilatı yönetim kurulu üyesi Musa Yıldırım'ın referandumda ''hayır'' diyenleri tehdit ettiği video büyük tepki çekti. Yıldırım videosunun yayınlanmasının ardından özür dileyerek istifa etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Videoda, kayıt yapan ve kendisi de AK Parti yönetiminde olan şahıs, AK Partili yönetici Musa Yıldırım'a “Musa Ağabey güçlü Türkiye'ye hayır diyenlere ne yapacağız?” sorusunu yöneltti. AK Partili Yıldırım ise bu soru karşısında 4-5 el elindeki silahını ateşleyerek “hayır” diyenleri tehdit etti. Görüntülerinin Sinop'ta paylaşılmasının ardından AK Partili Musa Yıldırım, özür dileyip AK Parti'den istifa ettiği yönünde açıklama yaptı.

“halksesi.com’un haberine göre; AK Parti'li Musa Yıldırım, açıklamasında şunları söyledi:

“Aslında bunu kendi aramızda espri amaçlı çekmiştik. Çekim tarihi de 26 Ocak 2017 yani Cumhurbaşkanı referandum kararını imzalamadan iki hafta filan önce. Fakat şimdi bunu sosyal medyada paylaşanlar sanki yeni çekilmiş ve referandumda hayır diyenlere gözdağı veriliyormuş gibi bir algı operasyonu içindeler. Öncelikle şunu belirteyim hava o gün rüzgarlı ve soğuktu, videoyu çeken arkadaşımın bana ne dediğini anlamadım bile. Silahı denemek için suya doğru ateş ettim ve bunu da anı olsun diye çektiğimizi düşündüm. Meğer çeken arkadaşım sonradan videoyu izleyince öğrendiğim o cümleyi kurmuş. Ve kurulan cümlede de dikkat edilirse referandumda hayır diyenlere ne yapacağız diye bir soru yok. Daha sonra Bunu çeken arkadaşım bana göndereyim diye yanlışlıkla il teşkilatımıza ait whatsapp gurubunda paylaşınca, yönetimdeki beni çekemeyen bir şahıs da bunu dışarıya sızdırmış. Durum böyle olunca da istifamı verdim ve aktif siyasetten çekildim. Böyle olsun istemezdim yanlış anlamalara sebebiyet verdiğimden ötürü çok üzgünüm. Türk kamuoyundan özür diliyorum.”

905
-
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
16 Nisan’da katılım oranı sonucu nasıl etkiler?16 Nisan’da katılım oranı sonucu nasıl etkiler?
Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna ettiAlaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti
IMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detayIMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detay
Darbeci generaller hakim karşısına çıkıyorDarbeci generaller hakim karşısına çıkıyor
6 PKK'lının cezaevinden firarıyla ilgili şok detay6 PKK'lının cezaevinden firarıyla ilgili şok detay
Bahçeli'den Erdoğan'a: Avrupa'ya birlikte gidebilirizBahçeli'den Erdoğan'a: Avrupa'ya birlikte gidebiliriz
Gaziantepspor yenildi, Şamil Tayyar köpürdüGaziantepspor yenildi, Şamil Tayyar köpürdü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS