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AK PARTİLİ İSMİN PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI

AK Partili ismin paylaşımı başını yaktı

Malatya'da sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulunan AK Parti Akçadağ Meclis Üyesi Cumali partiden ihraç edildi.

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Malatya'nın Akçadağ İlçesi AK Partili Meclis Üyesi Cumali Doğan, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı "94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti. Tabiiki evet" paylaşımı, tepkilere neden oldu. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, gerçekleştirilen omağanüstü toplantının ardından Doğan'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Akçadağ İlçesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Cumali Doğan, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti. Tabiiki evet" şeklinde paylaşımda bulundu. Doğan'ın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Partisince savunması istenip disiplin kuruluna sevk edilen Cumali Doğan'ın Ak Parti ile ilişiği kesildi.

Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, savunmasında Atatürk ve İnönü'yü hedef alarak paylaşımı yapmadığını sadece başka birinin yaptığı paylaşımı paylaştığını söylediğini belirterek, "İl yönetim kurulumuzda söz konusu paylaşımın tüzüğümüzün 117'nci maddesinin 1 ve 2'ncı fıkralarında sayılan hükümleri ihlal ettiği anlaşılmıştır. Partimizin temel değerlerine aykırı olarak, ilgili kişinin parti tüzüğünün 119'uncu maddesi gereğince tedbirli olarak disiplin kuruluna sevki ile parti ile ilişkisinin kesilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle Cumali Doğan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

DHA
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