AK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilir

Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine devam edilirken, AK Partili Burhan Kuzu katıldığı canlı yayında çalışmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kuzu, yapılacak olan değişiklik ile seçim barajının düşürülebileceğini söyledi.

CNN TÜRK’te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın konuğu olan AK Partili İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesine devam edilen anayasa değişikliği çalışmaları hakkında konuştu. Kuzu, seçim sistemiyle ilgili yapılacak değişiklikle birlikte seçim barajının düşürülebileceğini ve bu sayede parlamentoya çok sayıda partinin gireceğini söyledi.