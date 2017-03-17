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AK PARTİLİ METİNER'DEN BAYKAL'A ''YOKSA BU MİLLET...''

AK Partili Metiner'den Baykal'a ''Yoksa bu millet...''

Deniz Baykal'ın "bu yetkiler peygamberi bozar" sözlerine AK Partili Metiner'den "Atatürk'le de hesaplaş" yanıtı geldi.

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CHP'li Deniz Baykal'ın "Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın." sözlerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den çok sert tepki.

"Baykal haddini bilsin. Peygamberimizle ilgili konuştuğunda edepli olsun, diline bir ayar versin. Yoksa bu millet bu ayarsızlığının bedelini densizliğin hadsizliğinin bedelini Baykal'a çok fena ödetir"

AK Partili Mehmet Metiner, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında "Baykal haddini bilsin. Peygamberimizle ilgili konuştuğunda edepli olsun, diline bir ayar versin. Yoksa bu millet bu ayarsızlığının bedelini densizliğin hadsizliğinin bedelini Baykal'a çok fena ödetir" ifadelerini kullandı.

CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Trabzon'da yaptığı konuşmada "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Olmaz, kimseye bu yetki verilmez, verilmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

ATATÜRK'LE HESAPLAŞMAZSAN NAMERTSİN

Metiner, canlı yayında Baykal'a yüklenmeye şöyle devam etti:

Buradan Deniz Baykal'a sesleniyorum. Çıkıp Atatürk'le İnönü'yle de hesaplaşmazsan namertsin. Sözünün eri değilsin. 'Aynı yetkililerin bin katından fazlası Atatürk'te olduğu için Atatürk yanlış yaptı.' dersen alnından öperiz. Atatürk dönemine laf etme, İnönü dönemine laf etme ama sıra Recep Tayyip Erdoğan dönemine gelince diktatör de. Atatürk ve İsmet İnönü partili Cumhurbaşkanı değil miydi?

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