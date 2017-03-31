AK Partili Şahin elindeki son anketi açıkladı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Eğer bu referandumda 'Evet' çıkarsa, ki en son yapılan anketlerde 55'i aştı 'Evet' oyları oranı, yüzde 60'ları aşacağına da inanıyorum. Bizim 'Evet' çıkması konusunda hiç bir endişemiz yok” dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bireysel olarak ülkeyi gezdiğini belirterek, “Her ikisi de CHP Genel Başkanlığına oynuyor. 16 Nisan'dan sonra eğer sandıktan 'Evet' çıkarsa CHP'de bir genel başkanlık sorunu ortaya çıkacak” dedi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Şahin, halk oylamasına ilişkin vatandaşın kafasını karıştırma amaçlı ortada birçok yalan yanlış bilgilerin dolaştığını söyledi. Şahin, Cumhurbaşkanı'nın üst düzey müsteşar ve genel müdürleri atama yetkisi olduğunu, ancak muhtarlarla ilgili 18 maddelik değişiklik metninde tek bir ifade geçmediğini söyleyerek, “Muhtarlar seçimle gelir. Seçimle gelen birisini siz görevden nasıl alırsınız? 18 maddelik Anayasa değişikliğinde buna imkan sağlayacak hiç bir kelime yok. Ama yalan yanlış ifadelerle sizleri 'Acaba nasıl kandırabiliriz' diye düşünüyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 'Muhtarlarım sizi görevden alır bu Cumhurbaşkanı' diyor. Ya nasıl alır? Böyle bir yasal düzenleme yok ki" diye konuştu.

“Evet yüzde 60’ı aşacak”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'Ben Sayın Başbakanın koltuğunu korumak için 'hayır'a çalışıyorum' dediğini de anımsatan Şahin, “Kılıçdaroğlu aslında kendi koltuğunu korumak için çalıştığını itiraf etmiş oluyor. Çünkü aslında kendi koltuğu bu referandumda 'evet' çıkarsa tehlikeye girecek. Şöyle bir atasözü vardır. 'Kendisi muhtacı himmet bir dede. Nerede kaldı ki gayrıya himmet ede.' atasözü vardır. Şimdi kendisinin koltuğu tehlikede. Eğer bu referandumda 'Evet' çıkarsa, ki en son yapılan anketlerde 55'i aştı 'Evet' oyları oranı, yüzde 60'ları aşacağına da inanıyorum. Bizim 'Evet' çıkması konusunda hiç bir endişemiz yok” dedi.

“Her ikisi de CHP Genel Başkanlığına oynuyor”

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bireysel olarak ülkeyi gezdiğini ve "hayır" oyu için çalıştığını de kaydeden Şahin, “Aslında amaçları o değil. Her ikisi de CHP Genel Başkanlığına oynuyor. 16 Nisan'dan sonra eğer sandıktan 'Evet' çıkarsa CHP'de bir genel başkanlık sorunu ortaya çıkacak. Muharrem İnce, 'bu referandumda 6 defa yendiği CHP yönetimini Recep Tayyip Erdoğan 7'inci defa yenecek.' diyor. 7. defa yenilen bir genel başkan o koltukta uzun süre oturamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüreğine bu ateş düştü. Yerine talip olanlarda sanki genel başkanmış gibi Kılıçdaroğlu ile değil kendileri müstakil programlar yapıyor. Feyzioğlu'da müstakil programlar yapıyor. Amaçları, bu yönetimi başarısız görüyorlar, Kılıçdaroğlu'nu başarısız görüyorlar ve yerlerine talipler" dedi.