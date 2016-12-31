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AK PARTİLİ VEKİL KAZA GEÇİRDİ

AK Partili vekil kaza geçirdi

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun Ankara'dan Bursa'ya dönerken trafik kazası geçirdi.

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Sivrihisar yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Milletvekili Karaburun kazayı sosyal medya hesabından fotoğraflarıyla paylaşırken "Arayıp soranlara teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Sivrihisar yolunda kaza geçirdim. Seyir halindeyim. Bursa'mıza gitmeye çalışıyorum" dedi.

AK Partili vekil kaza geçirdi

İHA
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