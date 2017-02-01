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AK PARTİLİ VEKİLDEN YUNANİSTAN'A: "VURURUZ"

AK Partili vekilden Yunanistan'a: "Vururuz"

AK Parti İzmir Milletvekili, Kardak konusunda Yunanistan'ı tehdit etti.

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AK Parti İzmir Milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, Kardak konusunda Yunanistan’ı, “1996’da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz, bizimle Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz” tehdidinde bulundu. 

Başbakanlığı döneminde Tansu Çiller’in danışmanlığını yapan Kocabıyık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kuvvet komutanlarıyla birlikte ziyaretinin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’ın da helikopterden çelenk bırakmasıyla 21 sonra yeniden patlak veren Kardak krizine ilişkin  sosyal medya hesabı Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

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1996’DA KURTULDUNUZ

“1996 yılında Başbakan Çiller Kardak’da Yunan gemilerini batırın talimatı verdi. Dönemin korkak deniz komutanı bu emri yerine getirmedi. O gün siyasi talimat yerine getirilmediği için Ege’de Yunan şımarıklığı devam ediyor. Ama Yunan şunu bilmeli. Türkiye 96 Türkiye’si değil. Yunanistan’ı uyarıyorum: 1996’da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz. Bizimle Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz.”

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