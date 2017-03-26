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AK PARTİLİ VEKİLİN GÜZERGAHINDA MAYIN ALARMI

AK Partili vekilin güzergahında mayın alarmı

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin'de PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayın yüzünden tehlike atlattı.

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AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, referandum çalışmaları kapsamında gittiği seçim bölgesindeki Ömerli ilçesi Hop geçidinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayın yüzünden tehlike atlattı. Milletvekili Orhan Miroğlu ve partililer güvenlik güçleri tarafından korumaya alındı.

Haber 7'den İbrahim Günay'ın haberine göre,  AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu olayı, "Halk oylaması çalışmalarımız için sabah saatlerinde Midyat'a gitmek için Mardin'den yola çıktık. Hop geçişinde durdurulduk. Yola mayın döşendiğini ve askerlerin mayın araması yaptığını gördük. Yol boyunca uzun araç konvoyu oluştu. Yarım saat kadar bekledik, geçişe ihtiyatlı bir şekilde izin verildi. Askerler ise mayın aramaya devam ettiğini gördük. Tarihe kayıt düşmek için partili arkadaşlarla gördüğünüz fotoğrafları çektik" sözleriyle anlattı.

Miroğlu, dün "Diyarbakır- Mardin yolunda yer alan Sultan Şeyhmus türbesinin bulunduğu Sultan şeyhmus'ta sabah kahvaltısında muhtarlarla beraber olduk. Oradan Nusaybin'e geçtik. Biz ayrıldıktan sonra kullandığımız yol güzergahında yine mayın döşendiği haberleri aldık, güvenlik güçleri aramaya gitmişler. O yol güzergahında geçen hafta mayın patlaması sonucu iki askerimizi şehit verdik" diye konuştu.

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