AK Partili vekilin yeğeni şehit oldu

AK Partili vekilin yeğeni şehit oldu 1

El Bab'dan son dakika haberi.. Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. El Bab kuşatmasında şehit olan Furkan Yayla'nın AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yeğeni olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 173 gündür devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, biri binbaşı 3 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedaviye alınırken, şehit askerin cenazesi ise helikopterle ile Gaziantep'e getirildi ve ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

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