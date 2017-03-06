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AK PARTİLİ VEKİLLER İLE PARTİYE YAKIN YAZARLAR KAPIŞTI

Ak Partili vekiller ile partiye yakın yazarlar kapıştı

Bir süredir Ak Parti'ye yakın medya ile Ak Partili vekiller arasında sosyal medyada sert bir tartışma yaşanıyor. Eskiden sessiz ve derinden giden tartışmada artık sert ifadeler kullanılıyor.

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Ak Parti'ye yakın medyanın önemli temsilcilerinden biri Güneş gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Trugay Güler. Güler üç gün önce Ak Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile sert bir tartışmaya girdi. 

Yeneroğlu, Alman Die Welt gazetesinin Türk kökenli muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına tepki göstermişti. Güler, Yeneroğlu'nun sözlerine sert tepki göstermiş ve kavga bazı vekil ve gazetecilerin de tartışmaya girmesiyle büyümüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını yazmasıyla bilinen Ak Parti milletvikili Aydın Ünal tartışmaya girmiş ve Yeneroğlu'nun yanında yer almıştı. 

Tartışmanın giderek büyümesi ve gelen tepkiler yüzünden Ünal Twitter hesabını kapattı. 

Ama tartışma bitmedi.

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna, Turgay Güler'e destek yazısı kaleme aldı. 

Tuna ''Gerçekten artık yeter'' başlıklı yazısında Ak Partili vekillere seslendi:

Muhterem milletvekilimize son olarak şunları söyledim: “Şu hassas dönemde Türkiye düşmanı ajan gazeteciler yerine, Turgay Güler gibi namuslu ve erdemli gazetecileri eleştirmeniz gerçekten talihsizlik… Bir yanlış anlaşılma varsa, bunu size yakışır şekilde dile getirirdiniz, Turgay Bey de aynı programda gereğini yapardı. Şayet takdir buyurursanız cevap hakkınızı da kullanırdınız… Bizim birbirimizi yıpratmaya değil birbirimize daha çok sarılmaya ihtiyacımız var…”

Konunun taraflarından Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler de Twitter hesabı üzerinden Aydın Ünal’a göndermede bulunan iki paylaşımda bulundu. Güler, yaptığı paylaşımlarda Ünal'ın Twitter hesabını kapatmasına ilişkin "Kimlerin çocukları FETÖ'cülerle iş ortağı bilmiyor değiliz" dedi ve "Ama kaçamayacaksın muhterem" ifadelerini kullandı. İşte Güler'in söz konusu paylaşımları:

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Yeni Şafak
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