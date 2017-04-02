SON DAKİKACUMHURBAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
YEREL HABERLER
Tekirdağ Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

AK PARTİLİLER İLE HDP'LİLER BİRBİRLERİNE GİRDİ

AK Partililer ile HDP'liler birbirlerine girdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ''evet'' broşürü dağıtan AK Partililer ile hayır broşörü dağıtan HDP'liler karşı karşıya geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde referandum çalışmaları kapsamında "evet" broşürü dağıtan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile "hayır" broşürü dağıtan HDP'liler arasında çıkan tartışma, polisin araya girmesiyle büyümden sona erdi.

Çorlu Atatürk Meydanı'nda referandum çalışmaları kapsamında "evet" broşürü dağıtına Ak Parti'nin gençlik kolları üyeleri "hayır" broşürleri dağıtan HDP'liler arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bölgede bulunan polisler, gelen takviye ekiplerin de yardımıyla araya girerek tartışmayı sonlandırdı.

AK Partililer ile HDP'liler birbirlerine girdi

Ak Parti Çorlu Gençlik Kolları Başkanı Adnan Tekin, HDP'li grup içerisinden bir kadının "çocuk tacizcilerine hayır" diye bağırması üzerine tartışma çıktığını söyledi.

AK Partililer ile HDP'liler birbirlerine girdi

DHA
465
-
'Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar''Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar'
Porno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattıPorno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattı
Michael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweetiMichael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweeti
Vatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisiVatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisi
Erdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğduErdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğdu
Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...
Hamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözlerHamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözler
Demet öğretmenin organları 5 hastaya umut olduDemet öğretmenin organları 5 hastaya umut oldu
Datça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdıDatça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS