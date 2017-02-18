''AK Partililerin %35'i evet demiyor''

AK Parti Hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı da yapan AK Parti milletvekili Beşir Atalay'ın kurduğu ve uzun süre koordinatörlüğünü yaptığı ANAR Araştırma Şirketi'nin Başkanlık referandumu anketinden AK Partileri bile şaşırtan bir sonuç çıktı.

ANAR Araştırma Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu, Başkanlık Referandumu sürecini RS FM'de ‘Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle’ programında değerlendirdi ve rakamları açıkladı. 16 Nisan’da yapılacak referandumun birçok nedenden dolayı Türkiye’nin siyasi tarihine geçeceğini belirten İbrahim Uslu, AK Parti seçmeninin %35’inin, MHP seçmeninin ise %50’sinin “Evet” demeyeceğini ifade etti.

Uslu’nun açıklaması şöyle:

“AK Parti tabanının yüzde 65’i, evet oyu vereceğini söyledi ama yüzde 35’i, Ocak ayı başında yaptığımız araştırmada henüz evet oyu vereceğini söylemiyordu. Bu bir gösterge, ama bunların bir kısmı illaki evet oyuna dönecektir ama ne kadar kısmı ‘evet’ demeyecek ‘hayır’ diyecek ya da sandığa gitmeyecek. Onlar referandum sonuçları üzerinde çok etkili olacağı için, mesela HDP’nin yüzde 10’unu sandığa gitmediği zaman 1 puana tekabül ediyor ama AK Parti’nin yüzde 10’u 5 puana tekabül ediyor. Şimdi arada böyle bir dramatik fark var. O yüzden AK Parti ilk önce kendi tabanı üzerinde ince ince çalışmak ve işlemek zorunda. Sadece kendi tabanı da yetmiyor, aynı zaman da MHP’nin tabanında bazı sorunlar var. Bir şekilde orayı halletmesi gerekiyor. Küçük partilerin parlamentoda temsil edilmeyen seçmenleri var, oraya yönelik başka bir dil geliştirmesi gerekiyor. Bir taraftan kullanacağı dil, MHP tabanını rahatsız etmezken bir taraftan da kendi içindeki Kürt seçmenlerini de, HDP’den alınması muhtemel evet oylarını verecek seçmenleri de rahatsız etmemesi gerekiyor.”