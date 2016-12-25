AK Parti'nin anayasası Suriye anayasasına benziyor

AKP ve MHP'nin hazırladığı başkanlık sistemini öngören anayasa taslağı Suriye'nin anayasasıyla benzer çıktı. Bu bilgiyi CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Meclis kürsüsünde açıkladı. AKP'nin anayasa taslağının, “Diktatör Esad'ın anayasasından alınma olduğunu” ileri süren Yüksel, “Böyle bir anayasa size yakışsa bile Türkiye'ye yakışmaz. Yapmayın” dedi.

ÖRNEKLER DE VERDİ

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; Yüksel, Suriye Anayasası ile AKP'nin anayasa paketindeki benzerlikleri şöyle sıraladı:

Suriye Anayasası 93. Madde: Cumhuriyet başkanı -cumhurbaşkanı- bu anayasada tanınan sınırlar dahilinde yürütme yetkisini uygular.

AKP'nin paketindeki 8. madde: Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.

GÖREVDEN ALABİLECEK

Suriye Anayasası 95. Madde: Cumhurbaşkanı başkan yardımcısı seçer, görevlerinin bir kısmını onlara verir. Ayrıca bakanları atar, istifalarını kabul eder, görevlerinden uzaklaştırır.

AKP'nin paketindeki 104. madde: Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

Suriye Anayasası 107. Madde: Cumhurbaşkanı Nalk Meclisi'ni feshedebilir.

AKP'nin paketindeki 116. madde: Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedebilir.

BÜTÇEDE BENZERLİK VAR

Suriye Anayasası 139. Madde: Anayasa Mahkemesi üyelerini Cumhurbaşkanı atar.

AKP'nin paketindeki 146. madde: 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı atar, 3'ünü de Meclis atar.

Suriye Anayasası 74. ve 77. Madde: Meclis, bütçeyi yeni mali yılın başlangıcından önce onaylamazsa bir önceki mali yıl, yeni mali yıl onaylanıncaya kadar yürürlükte kalır.



AKP'nin paketindeki 116. madde: Bütçe, Meclis tarafından kabul edilmediği takdirde, eski yılın bütçesi artırılarak devam eder.

İKİ GÜN UĞRAŞTIM, İNGİLİZCE METİNDEN ÇEVİRİ YAPTIM

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in yaptığı açıklama Meclis'te tartışmalara da neden oldu. TBMM'de, önceki gün Patent Yasa Tasarısı ele alınırken konuyu gündeme getiren Yüksel, “Anayasa metninin ilk açıklandığı dönemde, ‘Böyle bir anayasa hiçbir dünya ülkesinde yok' dedik. Ancak yanılmışız. Muğla Milletvekili arkadaşım Ömer Suha Aldan ‘Ben bu maddeleri bir yerlerden hatırlıyorum' deyince araştırdım.

İki gün uğraştım, 156 maddelik Suriye Anayasasını İngilizce metinden çevirdim. Diktatör Esad'ın anayasasından almışlar” diye konuştu.



Yüksel'in sözleri, üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Oradan mı kopya çekmişler?” dedi. AKP Trabzon Milletvekili Ayşe Köseoğlu ise eleştirilere “Modelimiz orası değil, hiçbir zaman da olmadı; saptırmayalım. Demagojiyle olmaz bu işler” karşılığını verdi.