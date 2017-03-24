Ak Parti'nin anketçisinden sok açıklamalar

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, referandum için son üç haftaya doğru gidilirken, AK Parti’ye kendi anketçilerinden ciddi bir uyarı geldi. AK Parti’ye yakın olduğu belirtilen MAK Danışmanlık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Bugüne kadar hiçbir seçimde görülmemiş bir durum yaşanıyor" diyerek AKP seçmeninin yüzde 10’unun evet demediğini belirtti. MHP seçmeni içinde evet diyenlerin yüzde 30’u geçmediğini ölçen Kulat, evet oylarının yüzde 45-47 bandında olduğunu söyledi. MAK Danışmanlık, seçimler olmadığı dönemlerde de AK Parti’ye anket yapan ve sürekli iyi haberler veren araştırma kuruluşlarından biri. Ancak bugünlerde AK Parti’ye iyi haberler veremiyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, referanduma ilişkin yaptıkları anketlerde ilk kez durumun iyi görünmediğini belirterek evet cephesini uyardı. Kulat, anket sonuçlarını değerlendirdi.

Sorun var: Referandumda evet kampanyasının başını AK Parti çekiyor. Bu normal çünkü yüzde 50 civarında oy alan bir parti. Ancak yaptığımız anketlerde ilk kez bu referandumda evet cephesinde sorun olduğunu görüyoruz. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 seçimlerinde AK Parti’nin oyu yüzde 45’lerdeydi. O seçimde CHP ile MHP, Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday göstermişti. HDP de Selahattin Demirtaş’ı. Erdoğan, AK Parti’nin oyu yüzde 45 olmasına karşın yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçildi.

MHP ortaklığına rağmen: Daha sonra 1 Kasım’da AK Parti yüzde 49 oy aldı. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bu, AK Parti’ye daha büyük popülarite ve destek sağladı. Bunun üstüne referandumda MHP AK Parti’nin yanında. BBP, evet diyeceğini açıkladı. Güneydoğu’da Hüda Par evet diyor. Bütün bu avantajlara rağmen evet oyları yüzde 45’lerde görünüyor. Sorun bu.

100 MHP’liden 70’i evet demiyor: Anketler en büyük sorunun MHP seçmeninde yaşandığını gösteriyor. Şu ana kadar yaptığımız ölçümlerde MHP’li seçmenin en çok yüzde 30’unun evet diyeceğini görüyoruz. Yüzde 70’i evet demiyor.

100 AK Partili’den 10’u: Sorun sadece MHP seçmenleriyle sınırlı değil. AK Parti, ilk kez kendi içinde de büyük bir sorun yaşıyor. AK Parti’nin kendi içinde yüzde 10’lar düzeyinde 16 Nisanda evet demeyecek bir seçmen grubu var. Bana göre evet demeyen AK Parti seçmeni yüzde 10’larında üzerinde ama son ölçümlerde bu yüzde 10 gibi görülüyor. Biz AK Parti’den isim ve adres bilgilerini aldığmız parti üyeleri ve gerçek kişilerle anket yapıyoruz. Bunlarla yaptığımız anketler sorunu açıkça gösteriyor. Hatta görüşmelerde evet diyeceğini belirtmesine karşın hayır diyecek AKP’liler olduğunu net olarak görüyoruz.

Yüzde 45-47 bandında: Anketlerde kararsızları matematiksel olarak dağıttığımızda biz evet oylarının en çok yüzde 52’ye kadar çıkarabiliyoruz. Ama bana kalırsa matematiksel bir dağılım gerçeği yeterince yansıtmıyor. Ben bu yüzde 52’nin yüzde 5 ile 7’sinin gerçek evetçi olmadığını, şüpheli evetçi olduğunu düşünüyorum. O zaman evet ayları yüzde 50’nin altına iniyor. çünkü bizim ölçümlerimize göre kararsızlar evete değil hayıra daha yakın.

Toparlanamıyor: Şu ana kadar AK Parti, MHP seçmenindeki direnişin yanı sıra kendi içindeki sorunu çözüp dağınıklığı toparlamış değil. Bunun bölgeden bölgeye farklı nedenleri olabilir. AK Parti yönetiminin tersine yüzde 10’ların üzerinde bir kesimin evet dememesinde paketin iyi anlatılamayışı da etkili. Ama özellikle 15 Temmuz sonrası yaratılan mağduriyetler de etkili. AK Parti tabanında bir mağduriyet algısı da var.

Kürt oyları ölçülemiyor: Anketler, özellikle güneydoğu’da Kürt oylarının yeterince ölçülemediğini gösteriyor. HDP oylarında belli bir düşüş var. Ancak HDP’den uzaklaşan seçmenlerin ve diğer Kürt seçmenlerin şu aşamada net olarak tercihlerini açıklamadıklarını görüyoruz. Tercihleri konusunda açık bir cevap vermediklerini gözlüyoruz.

Eski bakanlarla toplantıda şikâyet edilen AK Partili

Başbakan Binali Yıldırım’ın eski bakanlarla yaptığı toplantıdaki eleştiriler tartışılıyor. Toplantıda eski bakanlar, bazı partililerin kampanyadaki söylemlerini Yıldırım’a şikâyet etti. Bakanlar, “Hayır diyenin kanı şüpheli, Türk değil, Müslüman hiç değil” diyen AK Parti Kilis medya ve tanıtım başkanı Mustafa Biberoğlu’nu gündeme getirerek, “Bu söyleme son verin” dedi.

İşte o tespitler

-'AK Parti seçmeninin yüzde 10’dan fazlası evet demiyor.

-AK Parti’de anketlerde evet deyip hayır verecek olanlar var.

-MHP’de evetçiler yüzde 30’u geçmiyor.

-Kürt oyları ölçülemiyor.

-Evet oyları yüzde 45-47 bandında.’