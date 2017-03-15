AK Parti'nin sitesine siber saldırı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması süreci içerisinde olduğumuz bu günlerde yurt dışında ve özellikle Hollanda'da yaşanan demokrasi dışı engellemeler ve toplantı yasaklarının yansımaları siber ortamda da görülmeye başlandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi kaynaklarından alınan bilgiye göre; AK Parti'nin kurumsal sitesi olan akparti.org.tr'ye dün akşam saatlerinde 3 saat süren büyük bir saldırı gerçekleşti. Zombi bilgisayarlar üzerinden 121 milyonun üzerinde saldırı amaçlı istek yapıldı.

Siber saldırıların en yoğun olarak geldiği ülkeler Brezilya, Romanya, Malezya, İtalya ve ABD olarak öne çıkıyor.

Siteye gelen siber saldırılar Brezilya'dan 24 milyon, Romanya'dan 18 milyon, Malezya'dan 11 milyon, İtalya'dan 9 milyon ve ABD'den 7 milyon olarak gerçekleştirildi.

Saldırıların halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Saldırılar bugün itibariyle 232 milyona ulaşmıştır.