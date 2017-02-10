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AK PARTİ'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA 10 TAHLİYE

AK Parti'yi işgal girişimi davasında 10 tahliye

Darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 14 sanıktan 10'u tahliye edildi, bir sonraki duruşmanın Çağlayan Adliyesinde görülmesini kararlaştırıldı.

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, taleplerin ardından verdiği ara kararları açıkladı.

AK Parti’yi işgal girişimi davası sürüyor

'Üzerinize kim geliyorsa hepsine ateş edin' 

AK Parti'yi işgal girişimi davasının ikinci duruşması tamamladı 

Mahkeme heyeti, Asteğmen Berkay Demir, Astsubay Ali Aydoğan, uzman çavuşlar, Cem Karaaslan, Arif Emre Esen, Fahrettin Kemal, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl, Şahin Kurt, İbrahim Tıraş ve Hüreyre Can Çatal’ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklardan Binbaşı Faruk Şimşek, Yüzbaşı Gökhan Güney, Hasan Hüseyin Altunsoy ve üsteğmen Muzaffer Dikencik’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın Çağlayan Adliyesinde görülmesini kararlaştırdı.​

AA
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