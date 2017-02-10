AK Parti'yi işgal girişimi davasında 10 tahliye

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, taleplerin ardından verdiği ara kararları açıkladı.
AK Parti’yi işgal girişimi davası sürüyor
'Üzerinize kim geliyorsa hepsine ateş edin'
AK Parti'yi işgal girişimi davasının ikinci duruşması tamamladı
Mahkeme heyeti, Asteğmen Berkay Demir, Astsubay Ali Aydoğan, uzman çavuşlar, Cem Karaaslan, Arif Emre Esen, Fahrettin Kemal, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl, Şahin Kurt, İbrahim Tıraş ve Hüreyre Can Çatal’ın tahliyesine karar verdi.
Heyet, tutuklu sanıklardan Binbaşı Faruk Şimşek, Yüzbaşı Gökhan Güney, Hasan Hüseyin Altunsoy ve üsteğmen Muzaffer Dikencik’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın Çağlayan Adliyesinde görülmesini kararlaştırdı.