Akademisyenin zorlu itiraf süreci

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan İTÜ öğretim üyesi doçent, ifadesinde bütün suçlamaları reddetti. Polisin sorgu ortasında Bylock kullandığına ilişkin raporu göstermesinin ardından itirafçı olan kadın doçent tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli 35 akademisyen hakkında, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyasına akademisyenlerin ifadeleri yer aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Hatice D.’nin çelişkili ifadeleri de dosyada yer aldı.

'CEMAATİ BİMİYORUM' DEMİŞTİ

Alınan ifadesinde Gülen cemaati ile bir ilgilisinin olmadığını söyleyen D., lisans eğitimi aldığı sırada birkaç kez ders çalışmak için abla evlerine gittiğini söyledi. Evlerdeki ablaları tanımadığını söyleyen Hatice D. evlerin işleyişi, faaliyet amaçlarını ve kimler tarafından finanse edildiğini de bilmediğini söyledi.

BYLOCK TESPİTİ İFADESİNİN SONUNA KADAR SORULMADI

FETÖ/PDY terör örgütü ya da Fetullah Gülen Cemaati ile alakasının olmadığını ve cemaate bağlı herhangi bir kimseyle de görüşmediğini söyleyen Hatice D.’ye ifadesinin bu bölümüne kadar telefonunda bulunan örgütün gizli haberleşme ağı Bylock ile ilgili hiçbir şey sorulmadı.

Polisin, 10 yıldır kendisinin kullandığını söylediği telefonunda bulunan Bylock programını sorması üzerine ise Doç. Dr. Hatice D. çark etti. Bylock sorusunun ardından “etkin pişmanlık hükümlerinden” yararlanmak istediğini söyleyen D., bundan sonraki sorulara da bu şekilde cevap vereceğini söyledi. İfadesinin başında örgütle alakalı kimseyle görüşmediğini söyleyen D., Bylock programını telefonuna Boğaziçi Üniversitesi mezunu Leyla Y. isimli bir ‘örgüt ablasının’ yüklediğini söyledi. Leyla Y.'nin evinde örgüt toplantıları yaptığını anlatan D., kendisinin bu toplantılara katılmadığını belirtti.

“ABLA İLE EVDE YALNIZ GÖRÜŞÜYORDUK”

Leyla Y. ile evde ve yalnız görüştüklerini söyleyen D., bu görüşmelerde de Fetullah Gülen’e ait kitapları okuduklarını söyledi. Herhangi bir kurumda yöneticilik yapıp yapmadığı sorulan Hatice D., bu soruya da hayır cevabını verdi. Ancak polisin SGK’dan aldığı dökümlerde D.’nin KHK ile kapatılan Fem Dershanesi’nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Bu çelişki de kendisine sorulan Hatice D., master sürecinde paraya ihtiyacı olduğu için arkadaşlarının kendisine bu işi bulduğunu söyledi. Yatılı olarak çalıştığını söyleyen D., buradaki öğrencilere derslerinde yardımcı olduğunu ve sohbetlere katıldığını da kabul etti.

HAKİMLİKTE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Doç. Dr. Hatice D. burada ise, Bylock programını internetten kendisinin indirdiğini söyledi. Doçent ünvanını alırken örgütün destek olmadığını söyleyen D., “Kendi bileğimin hakkı ile buralara geldim” dedi. Hatice D. sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.