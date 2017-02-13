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AKBÜK KOYUNDA TEKNE FACİASI: 2 ÖLÜ

Akbük koyunda tekne faciası: 2 ölü

Muğla'da balığa çıkan 4 arkadaşın bulunduğu tekne battı. 2 kişi kurtulurken, Soner Yıldız ve Hasan Karataş'ın cesetlerine ulaşıldı.

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Muğla’nın Gökova Körfezi’nin dünyaca ünlü Akbük Koyu’nda fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan 34 yaşındaki Soner Yıldız ve 38 yaşındaki Hasret Karataş’ın cesetlerine ulaşıldı.

Muğla’nın Gökova Körfezi’nin dünyaca ünlü Akbük Koyu’nda fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan 34 yaşındaki Soner Yıldız ve 38 yaşındaki Hasret Karataş’ın cesetlerine ulaşıldı.

AKBÜK KOYU'NDA DENİZE AÇILDILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Akbük Koyu’nda meydana geldi. Ali Kara, Soner Yıldız, Mahmut Can ve Hasret Karataş, balık tutmak için 4 metrelik fiber tekneyle denize açıldı. Saat 22.30’da Soner Yıldız’a ait tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu.

İKİ KİŞİ YÜZEREK KURTULMAYI BAŞARDI

Ali Kara ve Mahmut Can kendi olanakları ile yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Çağırılan sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği Kara ve Can’ın ifadesi doğrultusunda, kayıp Soner Yıldız ve Hasret Karataş’ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Akbük koyunda tekne faciası: 2 ölü

ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLATILDI

Dalgıçlar tekneyi, kıyıya 30 metre mesafede buldu. Gece görüşlü sahil güvenlik helikopterinin destek verdiği arama çalışmaları, denizin aşırı dalgalı olması yüzünden saat 03.00’te sonlandırıldı. Bölgeki hava koşulları normale dönünce arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Dalgıç ekipleri, alabora olan teknenin yakınlarında ilk olarak, evli ve 1 çocuk babası Soner Yıldız’ın, daha sonra diğer kayıp evli Hasret Karataş’ın cesedini buldu.

Akbük koyunda tekne faciası: 2 ölü

BALIĞA ÇIKARKEN SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPMIŞLAR

Yıldız ve Karataş’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan 4 arkadaşın olaydan kısa süre teknede öz çekim yapıp Facebok’tan paylaştığı ortaya çıktı.

Hasret Karataş, Soner Yıldız, Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara balık tutmak için denizden açıldıktan sonra cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yayın yaptıkları da öğrenildi.

 

İHA
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