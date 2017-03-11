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AKDENİZ'DE BALİNA SÜRPRİZİ

Akdeniz'de balina sürprizi

Akdeniz kıyılarında avdan dönen balıkçıların karşısına dev bir balina çıktı.

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Akdeniz kıyılarında avdan dönen balıkçıların karşısına dev bir balina çıktı. Dehşete düşen 3 balıkçı son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hem de tekneyi kurtardılar.

Olay ,Hatay Dörtyol kıyılarında meydana geldi. 25 yıldır Dörtyol'da balıkçılıkla uğraşan Mustafa Oktay , 3 arkadaşı ile birlikte avlanmaya çıktı. Ağlarını denize bırakan balıkçılar limana geri dönerken kıyıya yaklaştıkları sırada karşılarında uzunluğu 16 metre civarında olan dev bir balina görünce şaşkına döndüler. balığa yaklaştıkları sırada dev deniz canlısı tekneye doğru yöneldi. Balinanın teknenin üzerine geldiğini gören balıkçılar son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hemde balinanın tekneyi batırmasını son anda önlediler. Bu dehşet saatleri yaşanırken balıkçılardan biri cep telefonunun kamerasını açıp o heyecanlı ve korkulu dakikaları kayda aldı.

Kıyıya kadar gelen balina daha sonra limandan uzaklaşıp derin sulara doğru hızla yol aldı.

Korkulu dakikaların ardından limana dönen balıkçılar gördüklerini balıkçı arkadaşlarına anlatınca orada bulunanlar şaşkınlık içinde balinanın neden bu kadar sığ sulara kadar geldiğini tartışmaya başladı.

Balıkçı Mustafa Oktay, 25 yıldır balıkçılık yaptığını hayatında ilk defa bu kadar büyük bir balina gördüğünü söyleyerek , korku dolu bir gece geçirdiklerini kaydetti.

Akdeniz'de balina sürprizi Akdeniz'de balina sürprizi

 

İHA
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