Akdeniz'de bir deprem daha !

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya İlçesi'nin 78 kilometre açığında saat 12.24'te kaydedilen deprem, 13.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.