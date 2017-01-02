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AKDENİZ'DE BİR DEPREM DAHA !

Akdeniz'de bir deprem daha !

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya İlçesi'nin 78 kilometre açığında saat 12.24'te kaydedilen deprem, 13.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

DHA
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