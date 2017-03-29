Akdeniz'de facia 147 kişiyi taşıyan bot battı

Libya'dan yola çıkan bir göçmen teknesi battı. 147 kişi taşıyan tekneden şu ana kadar sadece bir kişi kurtuldu.

AFP'nin haberine göre, kurtarılan Gambiyalı, teknenin Sabratha'dan ayrıldıktan birkaç saat sonra su almaya başladığını söyledi.

Bölgedeki bir İspanyol askeri gemisi tarafından kurtarılan Gambiyalı göçmen, bir benzin bidonuna tutunarak hayatta kaldığını belirtti.

Adı açıklanmayan Gambiyalı, İspanyol yetkililer tarafından İtalyan sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Daha sonra da İtalyan adası Lampedusa'daki bir hastaneye yatırıldı.

Pazar ya da Pazartesi günü yola çıktığı belirtilen teknedeki 146 kişi halen kayıp.

Batan teknedeki yolcuların çoğunun Nijerya, Mali ve Gambiya vatandaşı olduğu bildirildi.