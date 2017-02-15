Akdeniz'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.32 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

