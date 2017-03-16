Akdeniz'de Türk gemisi battı

'Tınaztepe-S' adlı Türk kuru yük gemisi Akdeniz'de Libya açıklarında battı... Gemide bulunan 6 personel kurtarılırken, 7 mürettebattan ise haber alınamıyor. Arama çalışmaları kötü hava koşullarında devam ediyor...

"HAVA KÖTÜ, DALGALAR YÜKSEK..."



AFP, Türk kuru yük gemisinin batmasıyla ilgili açıklamayı Libya Donanma sözcüsü General Eyüp Kasım'ın yaptığını duyurdu. Olayın Misrata limanının birkaç kilometre uzağında yaşandığı iddia edildi. General Kasım, geminin kötü hava koşulları ve eski olması nedeniyle battığını belirtti. Kasım, "Yedi personeli arama çalışmaları sürüyor. Ancak deniz çok hırçın ve dalgalar yüksek" diye konuştu.



13 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU



Tınaztepe-S adlı Türk kuru yük gemisinde tamamı Türk 13 mürettebat bulunuyordu. Türkiye saati ile 12:30'da battığı belirtilen gemide bulunan 6 personel kurtarıldı. Geriye kalan 7 personelden ise henüz haber alınamadı.



Kayıp mürettabatın bulunmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı da devrede.