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AKDOĞAN'IN ERDOĞAN KİTABINDA İLGİNÇ AYRINTILAR

Akdoğan'ın Erdoğan kitabında ilginç ayrıntılar

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapan ve Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Yalçın Akdoğan'dan Erdoğan kitabı.

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Akdoğan’ın “Lider-Siyasi Liderlik ve Erdoğan” başlığını taşıyan kitabı, Turkuvaz Kitap tarafından yayınlandı. 

Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın haberine göre Akdoğan, önsözünde kitabının amacını “Bu kitabın amacı batılı doğulu kaynaklardan siyasetin amacını, erdemini, ahlakını ortaya koymak ve Erdoğan’ın sergilediği liderliği bu zaviyeden ele almaktır” olarak tanımladı. Kitapta, dikkati çeken bazı ifadeler şöyle:

Erdoğan’ın Ak Parti tecrübesiyle ayrı anda birçok şeyi başardığı söylenebilir. Öncelikle Erbakan hoca gibi güçlü ve dominant liderin olduğu bir hareketten ayrışarak yeni bir hareket kurabilmek başlı başına büyük bir başarıdır. 
Erdoğan, gerektiğinde sempatik olacak bir neşeliliğe sahip olmakla birlikte saygınlığını hafifletmeyecek bir ciddiyet ortaya koyar.. Erdoğan’ın Oyun ve şakalaşma konusundaki en belirgin davranışları çocuklarla olduğu anlardır. Erdoğan, torunlarıyla oynayan, çocukla çocuk olan bir tavra sahiptir. Erdoğan’ın en fazla eğilim gösterdiği eğlence futbol maçı izlemek veya araçta giderken müzik dinlemektir. Fenerbahçeli olan Erdoğan, aynı zamanda Rize, İstanbul Büyükşehir, Kasımpaşa, Başakşehir gibi spor kulüplerinin de maçlarını tarafgirlik hissiyle takip eder.
Erdoğan, düzenli ve tertipli bir kişidir, kendi bavulunu kendi hazırlar, kendi kıyafetlerini kendi seçer, kıyafetlerinin eleştirilmesine pek itibar etmez. Erdoğan’ın başarısında hem halkla kurduğu sıcak ilişki hem de diğer dünya liderleriyle oluşturudğu şahsi samimiyet etkilidir. Vücut dilini iyi kullanması, resmiyeti aşarak samimi diyaloglara girmesi, açık ve dürüst konuşması Erdoğan’ın dostluklarını artırır.
 

Milliyet
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