AKIN İPEK'İN TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Akın İpek'in tüm mal varlığına el konuldu

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Cemaatçi işadamı Akın İpek'in üzerine kayıtlı bulunan taşınmazlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesabına el konuldu.

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Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Cemaatçi işadamı Akın İpek'in üzerine kayıtlı bulunan taşınmazlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, şirketlerdeki ortaklık paylarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konuldu.

Koza Altın İşletmeleri, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek'in üzerinde kayıtlı bulunan her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platormu'ndan (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ocak 2017 tarih ve 2017/517 D. iş sayılı kararına göre, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek isimli şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bulunan taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verilmiştir."

Akın İpek Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kayyımlar sahiplik hakkı olmadan dava açamazlar deyince, 6. sulh ceza, bizim sahiplik haklarına da el koyma kararı çıkarmış. Geçer bu günler" dedi.

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