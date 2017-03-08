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AKIN ÖZTÜRK'LE İLGİLİ FLAŞ İDDİA !

Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında 71 iş adamı hakkında hazırlanan iddianamede Akın Öztürk ile ilgili çarpıcı iddialara yer verildi.

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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 17'si  tutuklu 71 iş adamı hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Şüphelilerin örgütsel bağlantıları ve eylemlerinin tek tek açıklandığı iddianamede, sanıklardan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kulak  Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Külahlı'nın ifadeleri de yer aldı. Külahlı'nın 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan Orgeneral Akın Öztürk'e dair ilginç iddiaları var.  

'Tekalan'ın asistanıydım'

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Örgütün Kayseri'deki üst düzey isimlerinden olduğu iddia edilen Külahlı'nın ifadelerine göre Fatih Üniversitesi'nin eski rektörü ve FETÖ'nün üst düzey isimlerinden firari Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, örgütün Kayseri imamıydı. Bu dönemde Tekalan'ın asistanlığını yaptığını anlatan Külahlı, 2001 yılında Tekalan'ın Kayseri'den ayrılmasından sonra yapılanma ile bir alakasının kalmadığını iddia etti. Külahlı ifadesinden Tekalan'ın  kendisine 'Hocadan emir geldi, Alevi gruplarla ilgilenin' dediğini de anlattı. 

AKIN ÖZTÜRK, BOYDAK'A DOLMUŞLA GİTMİŞ

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ü de tanıdığını aktaran Külahlı, "15-16 yıl önce eşimin akrabası olan  Tümgeneral Süleyman Arıkan'ın Kayseri'de görev yapması ve silsile şeklinde gelen  komutanların tanıştırılması sebebiyle Akın Öztürk ile tanışıklığımız olmuştur.  Dilekçemde belirttiğim gibi birtakım tedaviler uyguladım. Bunlardan birisi Hacı Boydak'ın 'Akın Öztürk'ün bir dolmuş  ile gizli bir şekilde evine geldiğini' beyan etmesi, diğeri ise bir konuşmasında  Fetullah Gülen'e olan hayranlığını hissetmemdir. Darbeden bir, 1,5 ay önce Akın Öztürk Kayseri'ye gelmişti. 12. Ana Üs Komutanı Cemal Paşa beni de yemeğe davet  etmişti. Bu davete Ali Ergin hocamla birlikte katıldım. Bu görüşmeden daha  öncesinde Şubat ayında Akın Öztürk tekrar Kayseri'ye gelmişti. Yine aynı şekilde  yemekte toplandık." ifadelerini kullandı.

Milliyet
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