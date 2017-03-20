Akın Öztürk'ten askeri hakime küfür

Darbe girişiminin en çok tartışılan isimlerinden eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün FETÖ bağlantılarını ortaya çıkaran tanık ifadeleri örgütün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik iddianamede yer aldı. Öztürk’ün paralel yapı karşıtı olan askeri hakimleri tek tek görevlerinden uzaklaştırdığı ortaya çıktı. İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Savcısı Tayyar Güneri tüm meslek hayatı boyunca o dönemde ‘paralelci’ olarak ifade edilen FETÖ mensuplarına karşı durduğunu ve bunu da açıkça dile getirdiğini söyledi. Bu nedenle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Savcılığı’nda görevliyken teamüllere aykırı olarak 2015 yılında Hava Eğitim Komutanlığı Adli Müşavirliği’nde görevlendirildiğini anlattı.

Güneri, tayinlerin çıkmasından yaklaşık 2-3 ay önce Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde (AYİM) görevli bir askeri hakim arkadaşının kendisini telefonla arayarak “Senin tayinin çıkacak, haberin var mı?” diye sorduğunu, kendisinin de “Hayır” dediğini, “Niye tayinim çıksın, İzmir’e yeni geldim?” cevabını verdiğini söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ten randevu alarak makamına gittiğini belirten Güneri, aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: “Kendisine ‘Ben 30 senelik hakimim, mesleğimde en ufak bir leke yok, görevimi Anayasa kanunlar çerçevesinde tarafsız olarak yaptım. Beni neden teamüllere aykırı olarak görevden alıyorsunuz’ dedim. Kendisi ‘Sen ne biçim konuşuyorsun, tayinin çıkacağını nereden çıkarttın’ diyerek sesini yükseltti. Kendisine ‘Beni sevmeyen kadar sevenler de var, tayinimin çıkacağını birisi söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı beni bu şekilde görevden alamaz, benimle çalışmak istemiyorsa bana seninle çalışmak istemiyoruz diye bilgilendirir, ben de emekliliğimi isterim’ dedim. Kendisi ‘Sen kim oluyorsun, s..r git” dedi. Daha sonra ‘Daha ne istiyorsun, seni daha önemli bir göreve alıyoruz, Hava Eğitim Komutanlığı Adli Müşaviri oluyorsun, buraya tecrübeli birisi lazım’ dedi.”

SABOTAJLARI SORUŞTURURKEN PASİFİZE ETTİLER



Askeri Hakim Güneri, askeri savcı olarak sabotaj dosyaları ve uçak kazaları soruşturmaları nedeniyle görevden alındığını düşündüğünü belirterek “Bu şekilde aktif bir görevden daha pasif bir görev olan adli müşavirlik görevine alındım. Kritik görevlere atananlara ilişkin dedikodular vardı. Hakkında dedikodu olan askeri hakimler kritik görevlere atandılar” dedi. FETÖ’cü savcıların hazırladığı kumpas davalarında mağdur olarak yer alan bazı askeri hakim arkadaşlarının haklarında çeşitli iddialar ileri sürülmesine çok kızdığını belirten Güneri “Arkadaşlarım savcının suç işlediğini, mağdur göstererek kişileri dolaylı olarak şüpheli yapmaya çalıştığını söylediler. Bu savcının da zamanı gelince bu eylemlerinden dolayı yargılanacağını, suç işlediğini söylediler. Birçok meslektaşım iddianamede mağdur gösterilerek özel hayatlarıyla ilgili yıpratıldı. Bir çoğunun üzülerek mesleklerinden ayrıldığına bizzat şahit oldum” diye konuştu. Öte yandan aynı iddianame Öztürk’ün göreve gelir gelmez Kayseri Işıkevi soruşturmasını yürüten bir askeri savcıyı da sürdüğü bilgisi yer almıştı.

‘ÖYLE UYGUN GÖRDÜM’



Karar, Akın Öztürk’ün Hava Kuvvetleri’nde FETÖ lehine yaptığı tasfiyeleri geçtiğimiz hafta manşetten duyurmuştu. Askeri savcıyken Kayseri Işık Evleri soruşturmasını yürüten Hakim Yüzbaşı Ali Fuat Kumral, Öztürk’ün Hava Kuvvetleri Komutanı olduğunda kendisini pasif göreve aldığını söylemiş, itiraz etmesi üzerine Öztürk ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: “Nedenini sorunca önce ‘öyle uygun gördüm’ dedi. Haksız atamayı hak etmiyorum diye ısrar edince bu kez ‘Yanlış yapmışız’ diye çelişkili konuştu. Yanlışlık yapanlara ne gibi işlem yapacaksınız dediğimde ise “Haddini aşma” deyip beni odasından kovdu.

Karar