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AKIN ÖZTÜRK'ÜN EMİR SUBAYI BERAAT ETTİ

Akın Öztürk'ün emir subayı beraat etti

Darbe girişiminin kilit isimlerinden Akın Öztürk'ün emir subayı emekli astsubay Ali Üstünel, FETÖ üyeliği davasından beraat etti.

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15 Temmuz darbe girişiminin önemli sanıklarından, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi olan Orgeneral Akın Öztürk'ün Kayseri'deki emir subayı emekli astsubay Ali Üstünel, tutuksuz olarak yargılandığı FETÖ terör örgütü üyeliğinden bugün yapılan duruşmada beraat etti.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanan Ali Üstünel'in iddia edildiği gibi FETÖ terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı ve Akın Öztürk ile 15 Temmuz gecesi görüşme yapmadığı, telefon kayıtlarından belirlendi. Üstünel'in evinden alınan dijital belgelerde de suç unsuruna rastlanmadığı anlaşıldı.

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Duruşmada, 15 gün gözaltında, 50 gün tutuklu olarak cezaevinde kaldığını söyleyen Ali Üstünel, "'FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatım olmamıştır. Akın Öztürk paşayla tanışıklığım, kendisinin Garnizon komutanı olduğu dönemde emir astsubaylığını yapmamdır. Ben, Türk ordusuna yıllarca hizmet etmiş, şerefli bir TSK mensubuyum. Hakkımdaki yakıştırma, ihbar ve iddialar yersiz ve tutarsızdır. O nedenle bu davadan beraatimi istiyorum'" dedi. Cumhuriyet savcısının da olumlu mütalasının ardından mahkeme heyeti, emekli astsubayın beraatına karar verdi.

DHA
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