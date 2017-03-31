Akıncı Üssü iddianamesinde şoke eden detaylar

Akıncı üssü iddianamesi tamamlandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1 numaralı, firari Adil Öksüz de 2 numaralı şüpheli olarak yer aldı Kemal Batmaz ise darbe girişimin 3 numarası olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şikayetçiler arasında yer aldı.



Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre iddianamede 25'i general rütbesinde 481 şüpheli bulunuyor. Asker kanadının bir numarasının Akın Öztürk olduğu yer aldı. İddianamede terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.Firari Adil Öksüz'ün telefonu en son 19 Temmuz'da Akyazı da sinyal verdi. Dava ile ilgili hazırlanan 570 klasör başsavcının açıklaması sırasında dikkat çekti. Darbe girişiminin bir numaralı asker yönetici olan Öztürk'ün telefon kayıtları da ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin merkezi olduğu iddia edilen Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yönettikleri belirlenen sivil isimlerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz,Harun Binici, Nurettin Oruç ve Hakan çiçek'in darbedeki rollerinin de anlatıldığı iddianamede darbenin asker kanadının bir numarasının Akın Öztürk olduğu yer aldı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.

GENELKURMAY VE KUVVET KOMUTANLIKLARI...

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığının, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması olayları ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesini kapsıyor.

570 KLASÖR, 4BİN 600 SAYFA

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Başsavcı Vekili Ergün Şahin ve Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç ortak basın açıklaması yaptı. Kocaman, “Akıncı üssü iddianamesi tamamlandı. Bugün itibariyle gönderdik. 570 klasör. 4 bin 658 sayfalık iddianame” dedi. Kocaman, iddinamenin bir numaralı şüphelisinin Fetullah Gülen, iki numaralı Adil Öksüz ve üç numaralı şüphelinin Kemal Batmaz olduğunu söyledi. Kocaman, dosya kapsamında bir orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üstteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay, 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüpheli olduğunu söyledi..

Kemal Batmaz Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü ve tutuklu. Adil Öksüz'ün üstü ya da eşiti olduğu değerlendiriliyor. darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde görüntüleri ortaya çıktı. Tıpkı Öksüz gibi Akıncı Üssü civarında bulunmasına ilişkin "Kazan'a arsa bakmaya gitmiştim" demişti.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi.

ERDOĞAN MAĞDUR VE ŞİKAYETÇİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekillerinin şikayetçi olarak yer aldığını ifade etti.

303 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

AİLECEK BYLOCK'ÇULAR

İddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY mensuplarınca örgüt iletişimi amacıyla oluşturulan ByLock yazılımını kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı. Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 19 Ağustos 2014'te ByLock programını yüklediği ve kullandığının ortaya çıktığı belirtildi.

ABD KONSOLOSLUĞU ARADI AMA...

Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 21 Temmuz 2016 saat 10.22'de ABD Başkonsolosluğu'ndan arandığı, Öksüz'ün telefona yanıt vermediği, görüşmenin yapılamadığının belirlendiği kaydedildi.

ADİL ÖKSÜZ, AB SEÇİMLERİ İÇİN 200 BİN DOLAR YOLLADI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Adil Öksüz ile ilgili düzenlenen MASAK raporu da iddianameye konuldu. İddianamede, Adil Öksüz'ün 22 Aralık 2010 ve 25 Nisan 2011'de iki işlemde "HARMONY ENTERPRISES LLC" isimli şirkete 200 bin ABD doları gönderdiği, bahse konu şirketin ise 8 Kasım 2016'da ABD başkanlık seçimlerinde başkan adayı Hillary Clinton'a finansman sağlamak amacıyla kurulduğu bilgisi aktarıldı. Şüpheli Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın da Hudson Türk Amerikan Kültür Derneği ve Barış Adaları Enstitüsüne (Peace Islands Institute) 9 işlemde toplam 36 bin 379 ABD doları gönderdiğinin de anlaşıldığı iddianamede belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca hazırlanan analiz raporu incelendiğinde ise Öksüz, eşi ve yakınlarının Bank Asya'ya bankanın kurtarılması için yüksek tutarlarda para yatırdıklarının belirlendiği bilgisi yer aldı. Aynı raporda, Öksüz'ün FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Ahmet Kirmiç ile bir kez, Ali Çelik ile 2 kez, Barbaros Kocakurt ile bir kez, Bekir Baz ile bir kez, Cemal Türk ile 496 kez, Hamdullah Bayram Öztürk ile 3 kez, Hidayet Karaca ile 21 kez, Mustafa Özcan ile 2 kez ve Selman Kuzu ile 21 kez telefon irtibatının bulunduğu vurgulandı.

ÖKSÜZ EN SON 19 TEMMUZ'DA AKYAZI'DAYDI

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianameye göre, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 18 Temmuz 2016'da saat 08.01'de Esenboğa Havalimanındaki, saat 09.27'de ise Sabiha Gökçen Havalimanındaki baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi. Öksüz, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesinde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün, 19 Temmuz'da saat 12.43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı.

2 F-16 UÇAK ERDOĞAN'IN UÇAĞINI TAKİPLE GÖREVLENDİRİLMİŞ

Darbe girişimi sırasında 25 pilot F-16 uçağı kullanıldı. Bunlardan 11'i bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdi, diğer pilotlardan ikisi İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparken iki F-16 pilotu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildi. Diğer 10 F-16 pilotu da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı.

2 UÇAK ERDOĞAN'IN UÇAĞINI TAKİPLE GÖREVLENDİRİLDİ

İddianamede, Adil Öksüz'ün darbe faaliyetini organize eden diğer yönetici şüphelilerle 15 ve 16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunması için Cumhurbaşkanlığına ait uçağın havada görülüp görülmediğini, bu uçağın Dalaman ve Antalya'dan kalkıp kalkmadığını ve radar iz kayıtlarını Akıncı Üssü'nün harekat komutanı Ahmet Özçetin'in talimatı ile araştırdıkları bilgisine de yer verildi. İddianamede ayrıca Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin Sönmezateş'in darbe gecesi saat 23.00 sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezi'ni (MUHAYM) telefonla aradığı ve Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı yerin koordinatlarını CAS Programından yararlanarak, şüpheliler Ali Pehlivan ve Veli Bilgin'den aldığı, Sönmezateş'in darbenin yönetim merkezinin Akıncı Üssü olduğunu beyan ettiği, Akıncı Üssü'nden darbe faaliyeti sırasında şüpheliler Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'ın kullandıkları F-16 uçaklarını kaldırdıkları ve Cumhurbaşkanının uçağının tespit edilerek önleme yapılmasını istedikleri belirtildi.

ERDOĞAN'IN OTELİNİN FOTOĞRAFLARI ÇEKİLMİŞ

İddianamede 12 Temmuz'da Diyarbakır Üssü'nden iki F-16 uçağı kaldırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otel ve yakınında fotoğraflama işlemi yapıldığı, 13 Temmuz 2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının koordinesinde 2 F-16 uçağı havalandırılarak yine Marmaris üzerinde Cumhurbaşkanının bulunduğu otel ile civarında fotoğraflama işlemi gerçekleştirildiği, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Gökhan Şahin Sönmezateş'in organizasyonunda darbeci askerlerin helikopterlerle Cumhurbaşkanının kaldığı otele gittikleri ve kendisine suikast girişiminde bulundukları, darbe faaliyetini organize edip, yöneten şüphelilerin Cumhurbaşkanına suikast suçuna verdikleri emir ve talimatlarla iştirak ettikleri ifade edildi.

ANKARA'DAKİ BOMBALAMA EYLEMLERİNİN DETAYLARI DA DAKİKA DAKİKA İDDİANAMEDE

İddianamede Ankara'daki bombala eylemlerinin detayları yer aldı. Uçakla bombalama eylemleri sonucunda 68 kişinin şehit olduğu, ayrıca akıncı üssü nizamiyelerinde de 9 vatandaşın şehit edildiği, soruşturma kapsamında toplam 77 vatandaşın şehit edildiği, 222 vatandaşın yaralandığı, 96 vatandaşın malının zarar gördüğünü açıklanan iddianamede yer alan bombalama detayları:

"Saat 23:18'de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın bombalandığı, şüpheliler Mustafa Azimetli ile Ekrem Aydoğdu'nun kullandıkları 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile tam isabetle vurabilmek için lazer poduyla işaretleme yaptıkları, şüpheli Ertan Koral'ın 15 Temmuz tarihinde saat 23.18'de ASLAN-1-2 numara kodunu kullanan 94-0110 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile yanında pilot Mehmet Çetin Kaplan olduğu halde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na lazer poduyla işaretlenen yere 1 adet GBU-10 bombasını attıkları, bombalama sonucunda; 7 kişiyi şehit ettikleri, 5 kişiyi yaraladıkları, 6 kişinin malına zarara verdikleri ve Havacılık Daire Başkanlığı'nda 40 milyon TL değerinde zarar oluştu

Saat 00:00:33'de Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalandığı, şüpheli Hüseyin Türk'ün 16 Temmuz tarihinde ASLAN-3 kodunu kullanan 93-0691 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile pilot Uğur Uzunoğlu ile birlikte saat 000:33'te bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na attığı ve bombalama sonucunda, 44 kişiyi şehit ettikleri, 36 kişiyi yaraladıkları, 36 kişinin malına zarar verdikleri, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 6 milyon 341 bin 879 TL zarara neden oldu

Saat 00:56'da; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının bombalandığı, şüpheli İlhami Aygül'ün 16 Temmuz tarihinde saat 00.56'da ASLAN-4 1 numara kodunu kullanan 94-1562 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile pilot Mehmet Yurdakul ile birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına toplam 2 adet GBU-10 bombası attıkları, Ankara üzerinde MACH üzeri geçiş yaptıkları, 2 kişiyi şehit ettikleri, 39 kişiyi yaraladıkları, 1 kişinin malına zarar verdikleri ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasında 7 milyon 349 bin 500 TL zarara neden olduğu; saat 01.08'de; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınının 2. kez bombalandığı, şüpheli Mustafa Özkan'ın 16 Temmuz tarihinde saat 01.08'de ASLAN-4 2 numara kodunu kullanan 94-0091 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına toplam 1 adet GBU-10 bombası attığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına saat 00.56'da 2 adet bomba atıldığı, saat 01.08'de 1 adet bombanın daha atıldığı, bombalamalar sonucunda 2 kişinin şehit olduğu, 39 kişinin yaralandı.

MECLİS'TE 19 MİLYON LİRALIK HASAR OLUŞTU

Saat 02.35'de TBMM'nin bombalandığı, şüpheli Hasan Hüsnü Balıkçı'nın 16 Temmuz tarihinde saat 02.35'te ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile pilot Uğur Uzunoğlu ile birlike TBMM'ye 1 adet GBU-10 bombası attığı, bombalama sonucunda, TBMM'de 32 kişiyi yaraladığı, 7 kişinin malına zarar verdiği ve TBMM'de 19 milyon 472 bin 380 TL değerinde zarara neden oldu

Saat 03:14'de TÜRKSAT Tesislerinin bombalandığı, şüpheli Hüseyin Türk'ün 16 Tummuz tarihinde ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile saat 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19'da 4 adet MK-82 bombalarını attığı, bombalama sonucunda TURKSAT tesislerinde 7 milyon 027 bin 655 TL değerinde hasar oluştu.

Saat 03.24'de TBMM'nin 2. kez bombalandığı, şüpheli Hüseyin Türk'ün 16 Temmuz tarihinde saat 03.24 ve 03.25'te ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile TBMM'ye 2 adet MK-82 bombalarını attığı, 32 kişiyi yaraladığı, 7 kişinin malına zarar verdiği ve 19 milyon 472 bin 380 TL zarara neden oldu.

Saat 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkının bombalandığı; şüpheli Müslim Macit'in 16 Temmuz tarihinde saat 06.19'da ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0671 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki otoparka toplam 2 adet MK-82 bombası attığı, bombalama sonucunda 15 kişiyi şehit ettiği, 7 kişiyi yaraladığı, 2 kişinin malına zarar verdiği anlaşılmıştır" şeklinde anlatıldı.

HAVA KUVVETLERİ AMBLEMLİ SAATİ EMANETTE KALDI

Adil Öksüz'ün 16 Temmuz'da gözaltında iken üst arama işleminin yapıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin gözaltında bulunduğu karakolun lavabosuna bıraktığı ZTE4GLTE markalı GPS cihazı, kol saati, 1 Samsung Note-5 cep telefonu, 1 İphone 6 cep telefonu ele geçirildiği, şüphelinin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgusu yapıldıktan sonra tutuklamaya sevk edildiği, ancak Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldığı belirtildi. Öksüz serbest kaldıktan sonra üst aramasında ele geçirilen 2 cep telefonu ve GPS cihazının kendisine tutanak karşılığı teslim edildiği, üzerinde Hava Kuvvetleri amblemi olan kol saatinin ise emanete alındığı bildirildi. Öksüz'le ilgili bilgilerin değerlendirildiği iddianamede, şüphelinin FETÖ/PDY'nin yöneticisi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu ve 19 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock programını yükleyerek kullandığı ifade edildi.

FETÖ ELEBAŞI YEŞİL RENKLİ CÜBBE İLE DERBA MESAJI VERMİŞ

İddianamede, şüpheli Öksüz'ün 34 SIR 49 plaka sayılı araç ile 27 Aralık 2015'ten başlamak üzere, Ocak ve Şubat 2016'da 4, mart ve mayıs 2016'da ikişer, haziran 2016'da da 2 kez Ankara'ya geldiği ve darbeye hazırlık çalışmaları kapsamında toplantılar yaptığı kaydedildi. Bu toplantılara örgüte bağlı rütbeli askerlerin de katıldığı, toplantılarda darbe faaliyetinin planlamasını yaptıkları aktarıldı. Adil Öksüz'ün 17 Mart 2016'da örgüt lideri şüpheli Fetullah Gülen ile istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye gittiği ve 21 Mart'ta Türkiye'ye döndüğü, aynı dönemde şüphelilerden Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in de ABD'de bulundukları, bu tarihlerde darbeye teşebbüs faaliyeti ile ilgili örgüt elebaşına Ankara'da yapılan toplantılarla ilgili detaylı bilgi verdikleri vurgulandı. Şüpheli Fetullah Gülen'in de bu istişareden sonra 21 Mart 2016'da "www.herkul.org" internet sitesi üzerinden "yeşil renkli cübbe" giyerek konuşma yaptığı ve örgüt üyelerine şifreli mesajlar gönderdiği anlatıldı.Ankara'daki toplantılardan sonra Öksüz'ün Fetullah Gülen ile istişarelerde bulunmak ve kendisinden emirler almak üzere Kemal Batmaz ile ABD'ye gittiği, burada Ankara'daki toplantılar ve değerlendirmeler ilgili bilgi verdikleri ve örgüt elebaşı Gülen'den son talimatları aldıkları, Öksüz ve Batmaz'ın 13 Temmuz 2016'da aynı uçakla Türkiye'ye Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptıkları ifade edildi.

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde 6-7-8 ve 9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada yapılan darbeye hazırlık toplantılarını şüpheli Adil Öksüz'ün koordine ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Öksüz'ün toplantıya katılanlara namaz kıldırdığı ve zaman zaman yan odaya geçerek, ABD'de bulunan Gülen ile telefonda durum değerlendirmesi yaptığı, toplantının bulunduğu bölüme geldiğinde ise "Büyüğümüzün size selamı var" diyerek toplantıya katılanlara Gülen'in selamını ilettiği açıklandı.

Şüpheli Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında diğer taraf beyanlarından da anlaşıldığı üzere darbe girişiminin yönetim merkezinin Akıncı Üssü'nde bulunduğu, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde toplantılar yapıldığı, hazırlık faaliyetleri sırasında belirlenen hedeflerin yerlerin vurulması, bombalanması emirlerinin Akıncı Üssü'ndeki diğer yönetici şüphelilere verildiği bildirildi. Öksüz'ün Akıncı Üssü'nde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında alınan kararların diğer yöneticilerle beraber "Yurtta Sulh" adıyla açılan "WhatsApp" grupları üzerinden Türkiye genelindeki darbe faaliyetine katılan darbecilere ulaştırıldığı belirtildi.

ASKERİ KANADIN 1 NUMARASI: AKIN ÖZTÜRK

İddianamedeki 7, girişimin askeri kanadının ise bir numaralı sanığı olarak gösterilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'e, "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları yöneltildi. İddianamede, Öztürk'ün, Yurtta Sulh Konseyi ve FETÖ/PDY'nin yöneticisi olduğu, suç tarihinde "orgeneral" rütbesiyle Yüksek Askeri Şura üyesi olarak görev yaptığı, darbe girişiminin organizasyonu ve eylemin icrasında görev aldığı, faaliyetleri bizzat gerçekleştirenlere de emir ve talimat verdiği belirtildi.

"İRTİBAT VE KOORDİNASYONU SAĞLADI"

Öztürk'ün cep telefonuna ait HTS analiz raporuna da yer verilen iddianamede, sanığın darbe girişiminin başladığı saatlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında, komutanın genel sekreteri Albay Veysel Kavak ile telefon görüşmeleri yaptığı, karargah ile Akıncı Üssü arasındaki irtibat ve koordinasyonu sağladığına dikkati çekildi. İddianamede Akın Öztürk'ün HTS analiz raporu da yer aldı.Akın Öztürk'ün, 13-16 Temmuz 2016 tarihlerinde şüphelilerden İsmail Keskin ile 14, Veysel Kavak ile 4 ve Hakan Karakuş ile bir kez telefonla görüştüğü ortaya çıktı. Buna göre Öztürk, 13, 14, 15 ve 16 Temmuz'da şüphelilerden İsmail Keskin ile 14, Veysel Kavak ile 4 Hakan Karakuş ile bir kez telefonla görüştü.

Öztürk, aynı telefon numarasıyla, 2016 yılı Mayıs ayından darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihine kadar şüphelilerden İsmail Keskin ile 25, Hakan Karakuş ile 11, Kemal Akçınar ile 6, Osman Nuri Gür ile 6, Veysel Kavak ile 4, Ahmet Özçetin ile 2, Uğur Buldu ile 2, Mustafa Azimetli ile 2, Hakan Evrim ile de bir kez telefon görüşmesi yaptı. Akın Öztürk, darbe günü saat 17.43'te şüpheli İsmail Keskin'i aradı. Öztürk'ün telefonu, Ankara'nın Sincan ilçesindeki (ANKTAIKAMPUS2) baz istasyonundan hizmet aldı. Öztürk ile Keskin, aynı gün saat 17.44, 21.32, 21.40, 21.41, 21.58 ve 23.16'da karşılıklı birbirlerini aradılar. Akın Öztürk, saat 22.51 ve 22.52'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında darbe faaliyetlerini koordine ettiği öne sürülen eski Albay Veysel Kavak'ı aradı.

Öztürk'ün telefonu 23.16'ya kadar Sincan'daki (ANKTAIKAMPUS2) baz istasyonundan hizmet aldı. Şüpheli Akın Öztürk, 16 Temmuz 2016 günü saat 18.36'da şüpheli İsmail Keskin'i son kez aradı. Öztürk'ün telefonunun Çankaya Devlet Mahallesi Merasim Sokak'taki (ANKBANDO) baz istasyonundan hizmet aldığı belirlendi.

YURTDIŞI GÖRÜŞMELERİ

Raporda Öztürk'ün yurt dışı görüşmelerine de yer verildi. Buna göre, Akın Öztürk, 13 Haziran 2016'da İngiltere, 25 Haziran 2016'da İrlanda, 25 Haziran 2016'da İtalya, 2 Temmuz 2016'da Kuzey Kore, 5 Temmuz 2016'da Belçika ve Azerbaycan, 6 Temmuz 2016'da Belçika, 6 ve 7 Temmuz 2016'da Almanya ve 8 Temmuz 2016'da Belçika'da kullanılan hatlarla çeşitli defalar görüştü veya mesajlaştı. İddianamede yer alan MASAK raporunda ise Akın Öztürk'ün 17 ve 27 Temmuz tarihleri arasında eşi Tülay Öztürk adına Türkiye Vakıflar Bankasında bulunan hesabına 86 bin 501 dolar transfer ettiği, bu paranın Tülay Öztürk tarafından çekilmek istendiği belirlendi. Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un da banka hesabını kapatarak parasını nakit çektiği tespit edildi. İddianamede yer alan, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının raporuna göre de Akın Öztürk'ün kardeşi Aydın Öztürk'ün 667 sayılı KHK ile kapatılan kurumların bağlı olduğu şirketlerde SGK kaydının bulunduğu belirlendi.

KOMUTAN YOK, KOMUTAN AKIN ÖZTÜRK PAŞA"

Genelkurmay karargahındaki darbe faaliyetleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bayram Aktan'ın, teşebbüs devam ederken Binbaşı Mehmet Akçara'ya yönettiği "Ne oldu, Komutan (Genelkurmay Başkanı) nerede?" sorusuna "Komutan yok, komutan Akın Öztürk Paşa." yanıtını aldığı da iddianameye girdi.

İddianamede, sanıklarından Fahri Kafkas'ın ifadesinde yer alan, şüpheli Mehmet Partigöç'ün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, karargahtan zorla götürüldükten sonra, tekrar izleme merkezine gittiği, emir astsubayının elindeki telefonu Mehmet Partigöç'e uzatarak, "Komutanım, Akın Paşa arıyor." dediği, Partigöç'ün telefonu aldıktan sonra Öztürk ile konuşurken "Komutanım, komutanı Akıncılar'a tahliye ettik, siz de oraya geçin." ifadelerini kullandığı da yer aldı.

İddianamede, "Beyanlardan da anlaşılacağı gibi şüpheli Akın Öztürk, darbe faaliyetinin yönetilmesinde ve organizasyonunda görev aldı, kendisine 1 numaralı komutan (Genelkurmay Başkanı) muamelesi yapıldı, şüpheli, Yurtta Sulh Konseyi'nde yönetici statüsünde görev aldı" ifadeleri kullanıldı.