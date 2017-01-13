AKİT TV'YE KILIÇDAROĞLU CEZASI

Akit TV'ye Kılıçdaroğlu cezası

RTÜK, CHP lideri Kılıçardoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle Akit TV'yi affetmedi.

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RTÜK, Akit TV'ye haber bülteninde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası verdi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın başvurusunu değerlendiren Kurul, haber bülteninde Kılıçdaroğlu ile CHP'li bazı milletvekillerine terörist, ajan gibi hakaretlerin kullanılması nedeniyle ceza kesti.

Çarşamba günü toplanan Kurul, Akit TV'ye ceza kararını 9 üyeden 6'sının oyuyla aldı. Akit TV'nin geçen ay elde ettiği reklam gelirinin yüzde 1'i kadar para cezası ödeyeceği öğrenildi.

Hürriyet
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