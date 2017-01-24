AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada yurt genelinin yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin bildirildi.

İstanbul'da da perşembe günü kar yağışının başlayacağı belirtildi. İstanbul başta olmak üzere yurdumuz bugün Orta Akdeniz, çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisiz altına girecek.



Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve ocak ayı sonuna kadar da mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

AKOM'dan yapılan açıklama, "Yurdumuzun Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da perşembe kar başlayacak" denildi. Ayrıca, "Kar yağışının yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanın" uyarısı yapıldı.

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Ülkemiz halen Yüksek Basınç Merkezinin etkisi altında olup, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmektedir. İç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili olmaktadır. Yurdumuzun yarın (24.01.2017 Salı günü) sabah saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın, Çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA:

25 Ocak 2017 Çarşamba günü balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ile birlikte yağışların yurt geneline yayılacağı; Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Akdeniz ile Iğdır dışında yağış meydana geleceği, yağışların Kıyı Ege ile Marmara’nın güneybatısında kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Marmara bölgesinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ:

26 Ocak Perşembe, 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi günleri soğuk ve yağışlı sistemin Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul’da Çarşamba sabaha karşı yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğleden sonra kentin batısında Silivri Çatalca hattında akşam saatlerinden sonra ise il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına geçeceği ve Cumartesi günü akşamına kadar aralıklarla etkili olacağı ve yerde 10-20 cm civarında örtü ve yükseklik yapabileceği tahmin ediliyor.

Ankara’da kar yağışının Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatlerinde meydana geleceği ve Perşembe akşamına kadar devam edeceği Cuma günü etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.Soğuk ve yağışlı sistemin 29 Ocak Pazar günü doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.